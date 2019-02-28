屏東228和平紀念活動 以音樂撫平傷痛

2019-02-28 13:40

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（28日）在屏東公園228紀念碑廣場，舉辦和平紀念音樂會，以音樂帶領社會大眾走出悲情，展現團結與融和；高齡93歲的王蔡梅，每年都從高雄搭計程車到屏東參加紀念活動，今天仍舊沒有缺席，令人感動。

今年音樂會主題為「以愛為槳．航向和平」，節目一開始，便以一首客家詩人曾貴海醫師的詩詞「冬夜个面帕粄─記白色年代」揭開序幕，由曾貴海醫師與現代舞者陳震華共同展演，以肢體語言的張力，展現出228事件受難者家屬心中永遠的悲痛與憤慨。

接著客家媳婦女高音陳麗芳以一首Ave Maria宗教音樂當中的著名傑作輕柔演唱，如泣如訴的主旋律，配上了《聖母頌》的經文，以此悼慰受難者在天之靈，也希望撫慰人心。本次音樂會，也邀請金曲獎最佳原住民歌手獎得主林廣財演唱2首排灣古調，以及白袍男高音唐逢翔帶來高亢鼓舞人心的曲目，讓在場者感受到溫暖與愛。

屏東縣長潘孟安表示，228事件雖然是台灣人民共同的傷痕，但在這個島上生存的人民，不能再重蹈覆轍，必須撫慰傷痕，要超越各種過去，用愛來包容彼此，要向前走、向前提昇、向上淨化。

93歲的王蔡梅每年都出席228紀念活動，她先生當年是警察，在228事件中曾入獄8個月，後來雖判決無罪，但卻被列入黑名單，不僅無法工作還經常被憲警單位調查；今天陪她出席的姪女說，擔心嬸嬸年事高，家人勸她不要奔波，但她堅持一定要到場。

86歲的張林淑汝從恆春到屏東市參加紀念音樂會，她說，二哥當年是台電技術員，在上班途中被槍斃，那時候她只有12、3歲，日後常見母親日夜流淚思念，後來哥哥被平反，家裡也已獲賠償，希望這種事不要再發生，社會也要追求和平。

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