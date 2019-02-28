228追思 黃偉哲：用各種方法保留民主前輩貢獻

2019-02-28 11:49

［記者劉婉君／台南報導］228事件72週年，台南市政府今天在安平區二二八紀念公園舉辦追思會，市長黃偉哲表示，仇恨也許可以被淡化、被原諒，但歷史絕對不能被遺忘，台南市民主前輩的貢獻，市府會用各種方法保留下來。會後市府也送給與會者向日葵種子，象徵讓台灣充滿生生不息的新力量。

台南市228事件追思會有包括受難者家屬、市府各局處機關學校代表、民意代表等參與，活動一開始，眾人先默悼1分鐘追思，隨後黃偉哲也一一獻花、慰問受難者家屬，並由TASO台灣藝術家交樂團、台南青少年聯合樂團、海佃國小弦樂團等樂團接續演出＜台灣翠青＞、＜化作千風＞、＜愛與希望＞。

家屬代表致詞時表示，228事件是台灣沉痛的傷痕，72年過去了，希望愛與保容讓我們從沉痛中走出來，重新審思民主的意義，讓國家和百姓不再因不同的論調、意見，爭論不休、站在對立的立場，再次造成更大的傷害，歷史的教訓不能走回頭路，希望政府和我們一樣看到未來希望，好好教育下一代，讓他們可以在世界發光發熱。

黃偉哲說，228事件不是一天的事情，而是從那一天開始連續幾個月的清鄉，以及後續的幾十年的白色恐怖，事件中的受難者包括各個族群，從此改變台灣的政治型態，台灣人不再熱衷公共事務，對自己的歷史也選擇性地遺忘，許多台南鄉親在228事件中失去家人，也失去對社會的關懷，更對政府產生嚴重的不信任。他向市民承諾，這座城市不必再擔心人權受侵犯，言論自由不分黨派、立場也將受到最高的尊重與保障。

黃偉哲並表示，台南去年成立王育德紀念館、黃昭堂紀念公園，市府會用各種方法保留民主前輩的貢獻，珍惜前人的打拚，讓歷史的傷痕變成民主發展的共識，讓台南變成有民主、歷史的正義城市，讓市民記得前人奮鬥的軌跡以及背後的歷史背景，也讓下一代傳承台南人追求公理正義、爭取人權民主的精神。

活動尾聲，與會者1人1支百合花放置於228紀念碑前，代表無限追思。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/