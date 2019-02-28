新黨青年軍：國民黨沒有在二二八屠殺台灣人

2019-02-28 12:03

〔記者林良昇／台北報導〕今天是二二八事件七十二週年，約20名新黨青年軍成員上午在「白色恐怖政治受難者紀念碑」前悼念白色恐怖受難者英靈，更稱國民黨沒有在二二八對台灣人展開大屠殺，真正的後續整肅是白色恐怖，而白色恐怖受難者大多是共產黨人或社會主義信仰者，民進黨不該將革命的豪情扭曲成台獨的悲情。

新黨青年軍王炳忠、林明正、蘇恆今與去年促轉會公布的「除罪名單」第263號受難者陳明和外曾孫陳斯俊，以及戒嚴時期政治犯後代、代表台灣地區政治受難人互助會的史學勤，上午在凱達格蘭大道上「白色恐怖政治受難者紀念碑」前悼念白色恐怖受難者英靈，並於碑前拉開布條，表達「停止消費英靈，還原歷史真相」、「打倒綠色恐怖，反對威權復辟」、「繼承英靈遺志，實現和平統一」三大訴求。

林明正稱，「國民黨在二二八時並沒有對所謂的台灣人展開大屠殺，真正的後續整肅是白色恐怖」，當時各地出現暴民攻擊外省人才是事實，且國民黨並未採取大規模報復，所以與國民黨軍隊正面戰鬥的「二七部隊」的部隊長鍾逸人、敢死隊長陳明忠都還在世，警備隊長黃金島前陣子也才壽終正寢。

林明正說，國民黨大舉槍決政治犯，源於五零年代白色恐怖，受難者大多都是共產黨人或社會主義信仰者。他們的心願是祖國統一，台灣回歸紅色祖國。

王炳忠則說，過去國民黨抱持「漢賊不兩立」思維，以「威權體制」鎮壓主張與中共和談的人士，並將「黨外」、「台獨」的政治勢力，都打成「中共同路人」予以整肅，民進黨扭曲他們的理念，將革命的豪情扭曲成台獨的悲情，蔡政府還一邊肯定在國共交戰年代犧牲的中共地下黨人，一邊卻整肅主張和平統一的異己，可說是極其虛偽、諷刺。

蘇恆表示，多年來被民進黨利用為「政治提款機」的白色恐怖受難者英靈，絕大多數認同的祖國就是中國，他們希望「停止內戰，和平統一」的遺志，不見容於國民黨威權時代，現又遭受民進黨威權的迫害。

新黨青年軍最後合唱五零年代白色恐怖時期政治受難人告別獄友的「安息歌」，並手持象徵當年革命者爭取社會正義、追求民族解放、期望祖國統一的太陽花，轉往白色恐怖受難者埋骨處的六張犁墓園獻花。

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