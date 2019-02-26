議員爆：北市酒駕欠2.39億罰金 還有累犯4次都沒繳

2019-02-26 16:37

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員王浩指出，截至去年底為止，北市仍有9320件酒駕罰單未繳，積欠罰金高達2.39億元，其中還有2人累犯4件、欠36萬元罰金沒繳，1年可酒駕3、4次；而去年更是近4年酒駕最新高峰，酒駕案達1萬2671件，平均每天30件酒駕，顯見酒駕罰則提高對減少酒駕的成效有限，民眾似乎罰不怕。

王浩指出，若未繳清罰單，依法也不能領回被吊扣的車輛，車輛被吊扣又未繳罰單，卻還能繼續喝酒上路的駕駛人，如果不是自己擁有多部車輛，就是親朋好友放任其無照又酒駕的行徑仍然提供車輛給他們使用；駕駛人本身心存僥倖、漠視交通法規，再加上旁人的縱容，往往就是釀成酒駕事故的源頭。

王浩表示，而前年、去年，也有20人累犯達3件酒駕且罰單還未繳清，這些還只是有紀錄在案，實際上沒被抓到的不知道還有多少次？他認為，酒駕駕駛有恃無恐，一再積欠罰單不繳，若不確實落實酒駕裁罰，即使罰款金額再高，也無法起到嚇阻作用，怎會任憑罰單積欠上億仍沒有積極作為？

台北市交通裁決所長蘇福智解釋，如民眾酒測達0.25，同時會依「公共危險罪」移送法院，在法院判決下來之前，不會直接繳納罰金，法院需要一定程序，導致有罰金繳納的時間差；另有部分案件該所已啟動強制執行催繳中。針對酒駕累犯不繳錢，台北市政府去年已向交通部建議調高罰鍰，交通部仍在做相關考量。

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