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民力無窮！台南做工行善團累積修繕253戶 6縣市仿效成立

台南市政府長期與南市做工行善團志工合作，10年多來已累積修繕完成253戶弱勢家庭。（台南市勞工局提供）

台南市政府長期與南市做工行善團志工合作，10年多來已累積修繕完成253戶弱勢家庭。（台南市勞工局提供）

2024/04/09 23:33

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民力無窮，愛的力量遠播！台南市政府扮演「桶篐」角色，長期與南市做工行善團志工合作，10年多來已累積修繕完成253戶，並且擴及屏東縣等6個縣市，創造多贏效益，實踐社會正義。

南市勞工局統計，自2013年12月協助弱勢民眾免費修繕房屋，服務迄今年3月，累積完成253戶案家修繕，服務不僅觸及全市37區，其中還包括19戶外縣市案家，分別是南投縣2戶、嘉義市4戶、嘉義縣3戶、高雄市2戶、雲林縣3戶、屏東縣5戶。

另外，做工行善團也提供弱勢義剪，累積服務2萬665人次，媒合二手家具，則捐贈給96戶、共486件家具。

勞工局表示，做工行善團的成果有目共睹 ，之後也吸引包括屏東縣、高雄市、嘉義市、嘉義縣、彰化縣及新竹市等6個縣市成立修繕團隊，讓善的影響力進一步在台灣擴大。

台南市長黃偉哲指出，做工行善團是副總統賴清德時任台南市長期間所創設，並一路延續迄今，這項志工服務不僅幫助到台南市轄內的弱勢勞工朋友，後續更發揚光大到其他的縣市。

黃偉哲強調，做工行善團是善的循環、愛心的延續，許多志工朋友犧牲週末假日與家人相處的時光，投入為弱勢勞工修繕房屋，讓當事人案主直接受益，也節省了可觀公帑，未來會持續媒合公民團體或慈善團體協力，繼續發揚這樣的志工精神。

南市勞工局表示，市府以桶箍的角色，集結工會、企業、民間團體等人力、財力、物力資源。目前做工行善團志工團隊有542人，修繕團隊有10個單位340人，義剪團隊有11個單位202人，志工夥伴懷抱為弱勢服務的熱忱，加上媒體關注廣為報導，吸引各界主動捐助，讓做工行善團資源能夠不斷挹注，確保團隊運作永續經營。

南市做工行善團服務效益擴及屏東縣等6個縣市，善的力量外溢。 （南市勞工局提供）

南市做工行善團服務效益擴及屏東縣等6個縣市，善的力量外溢。 （南市勞工局提供）

南市做工行善團助人為樂，讓愛的力量在台灣擴散蔓延。（南市勞工局提供）

南市做工行善團助人為樂，讓愛的力量在台灣擴散蔓延。（南市勞工局提供）

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