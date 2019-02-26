酒駕致死63.7％輕判？ 高院法官：並非刻意輕判

2019-02-26 08:00

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委周春米昨針對酒駕致死依殺人罪論處議題質詢時表示，法官對於酒駕都採取輕判，司法院秘書長呂太郎則解釋，酒駕案被害人大多希望獲得賠償，法官是透過給予肇事者減刑以利雙方達成和解。對此，一位高院刑事庭審判長強調，酒駕肇事致死罪判刑低於最低刑度的主因，就是自首加上和解。

周春米指出，去年268件酒駕肇事致死案件中，全國一審法院居然有63.7%低於法定刑，判處「6個月以下」的有5件，「1年以下」的25件，「1年以上2年以下」有339件，「判2年以上3年以下」的54件，近3分之2的判決低於最低本刑3年。這也讓周春米質疑，輕判是否跟立法目的有所違背？

根據《蘋果日報》報導，一位高院刑事庭審判長指出，我國刑事案件判決刑度普遍比鄰近國家輕，酒駕案件也是如此，而一般酒駕罪多半判刑6個月以下的原因，是因為多數被告都是「騎機車」的中下階層民眾；至於酒駕肇事致死罪判刑低於最低刑度，主要原因是「自首加上和解」，是死者家屬願意原諒，並不是法官刻意輕判。

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