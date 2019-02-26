酒駕致死 法部研擬提高刑度

2019-02-26

〔記者陳宜加／台北報導〕觀察各國酒駕相關規定，台灣現行罰則較不少國家輕，以酒駕致死為例，依我刑法處以三至十年徒刑，美國加州以二級謀殺罪論處、日本關廿年、加拿大無期徒刑、新加坡鞭刑等。法務部表示，正研議提高刑度。

交通部昨於立院交委會進行專案報告，根據法務部書面報告，韓國規定初犯酒精濃度超過每公升○．二毫克，處以一至三年有期徒刑，得併科五百至一千萬韓幣罰金；第三次以上不分濃度，直接判刑。日本規定酒駕處以五年以下有期徒刑或一百萬以下日幣罰金、肇事加重處罰，致傷最高十五年有期徒刑、致死最高廿年有期徒刑。

日本酒駕致傷可判15年 致死最高20年

德國規定，酒駕處以一年自由刑或罰金刑，若危及他人身體、生命或貴重物品，則處以五年以下自由刑。法國則規定，酒精濃度超過○．四毫克，處以兩年以下有期徒刑與四五○○歐元罰金；酒駕致人死亡，最高刑度為五年有期徒刑與七．五萬歐元罰金。

加拿大規定，初犯處以一千元加幣並禁止駕駛十二個月，第二次拘禁卅天並禁駕廿四個月、第三次拘禁一二○天並禁駕卅六個月。若酒駕致人受傷，最重為十年有期徒刑；致人死亡者，最重處無期徒刑。

法務部次長蔡碧仲指出，加州規定，酒駕可能構成二級謀殺罪，源於最高法院一九八一年判例，當事人有酒駕被定罪紀錄，且書面或口頭承認酒駕造成他人生命危險，再犯處十五年有期徒刑至無期徒刑。

立委顏寬恒調查，新加坡規定初犯坐牢六個月並罰五千美金，第二次刑期加倍；致人死傷再加倍並施以鞭刑。香港規定酒駕致死最高十年徒刑並罰新台幣約十九萬元罰鍰，酒精濃度○．一五毫克以上加重監禁十五年。中國規定，酒駕致死最高七年有期徒刑，情節嚴重加重判處十年。

酒駕修法表格

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