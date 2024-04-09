欣榮焚化廠4/15起雙爐同時整修 倒垃圾用APP查時間免久候

手機下載「桃園垃圾車」APP，能精準掌握垃圾車抵達時間，隨時了解清運路線動態訊息。（桃園市環保局提供）

2024/04/09 23:18

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區的欣榮焚化廠，訂於4月15日起至7月雙爐同時停爐整修，屆時將對桃園區、中壢區民眾造成部分影響，垃圾的收運時間可能會有所延後，市府環保局為減輕對民眾生活作息影響，已規劃相關因應對策，請市民多加使用桃園垃圾車APP，掌握垃圾車抵達時間。

欣榮焚化廠自2021年開廠運轉迄今，已運轉超過20年，爐體老舊導致屢屢發生停爐情形，降低垃圾處理量能，也影響民生垃圾收運，為有效提升焚化爐效能，焚化廠將自4月15日起至7月起進行整建改造工程，預期整改完成後處理量能恢復至新廠設計值，空氣污染排放濃度也可大幅下降。

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環保局長陳世偉今（9日）表示，針對焚化爐雙爐共停期間，環保局已擬定因應方案，透過宣導、垃圾車精準調度及垃圾轉運、加強垃圾轉運站環境清潔消毒及除臭、隔日轉運減少垃圾暫置時間等、以及區域互惠合作等方式，可使民眾夜間倒垃圾時避免久候，預估整體垃圾收運準點率約可維持在90％以上。

環境管理處長張書豪也說，為使市民更能精準掌握垃圾車抵達時間，隨時了解清運路線動態訊息，手機使用者可多加利用「桃園垃圾車」APP，以手機掌握垃圾車即時位置，也可至環管處官網垃圾清運路線即時查詢系統查詢車輛動態，減少在外等待時間。

手機下載「桃園垃圾車」APP，能精準掌握垃圾車抵達時間，隨時了解清運路線動態訊息。（桃園市環保局提供）

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