衰！坐到酒駕機車 男子被摔個倒栽蔥

2019-02-26 13:24

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓男子與同事一早到人力仲介公司等派工，期間為打發時間竟喝起酒來，接著騎車雙載上工途中遇到巡邏員警攔查時，張男因心虛意圖落跑急催油門，除了機車犁田外，連後座同事也因反應不及從機車往後摔個倒栽蔥，當場呈「大」字型躺在地上，滿臉驚魂未定加上一臉哀怨的看著張男，還好僅輕微擦傷無大礙，張男則因酒測值超標送辦。

台中市第二分局立人派出所員警前天巡經中清路與漢口路口時 ，見一輛正在停等紅燈騎車雙載的駕駛及乘客均滿臉通紅，警方懷疑酒駕上前盤查並示意對方靠邊停車並拿出證件受檢，未料37歲的張姓駕駛因酒後騎車心虛，竟突然用力急催油門想要逃逸，沒想到後座友人壓根反應不及竟直接從後座跌下，這一跌也導致機車犁田雙雙倒地。

張男見友人倒栽蔥也未再有逃逸動作，趕緊查看，警方見狀也立即協助並詢問是否需要送醫，還好友人僅手部輕微擦傷並無大礙，倒是張男因酒測值0.31毫克，超過法定標準值被帶回偵辦。

張男警訊中供稱，稍早與友人到人力仲介公司等候派工，期間為打發時一起喝了一杯純的高粱及啤酒，接著準備騎車雙載上工，見到警方示意停車時，因害怕酒駕被發現才會趕緊加速逃逸，沒想到後座友人沒抓緊，不小心從機車上摔落。

張男說，當時看到完全沒心理準備的友人呈現「大」字型躺在地上，滿臉驚魂未定加上一臉哀怨的樣子，讓他也覺得很內疚；警方則在訊後將全案依公共危險罪嫌送辦。

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