賞櫻免白跑！日月潭專人拍照放送「櫻」姿

2019-02-19 19:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕還在擔心花況不佳，賞櫻白跑一趟嗎？日月潭環潭地區與聯外道路有多處櫻花景點，惟受暖冬影響，今年各地花況不一，為方便遊客賞花，日管處推出即時花況地圖，透過各地管理站人員巡查拍照，將即時花況上網，讓遊客一手掌握櫻花情報，不僅不用怕撲空，還能藉此規劃賞櫻路線，相當貼心實用。

日管處表示，2月適逢日月潭櫻花季，潭區各地櫻花陸續綻放，惟賞櫻景點包含道路沿線，分布較廣，才會推出即時花況地圖，透過潭區各管理站人員每日巡查，將最新花況上傳更新，提供遊客參考，目前潭區花況約3成多，省道台21線、131縣道沿線，早開櫻花綻放5成，全區預計228連假就能盛開。

日管處也說，潭區賞櫻可從水里鄉循省道台21線、縣道131一直到魚池鄉，有向山租車廣場、伊達邵親水步道，以及金龍山觀景台、縣道沿線等；反方向從埔里暨大，一路到潭區則有暨大櫻花林、魚池鄉有水巷、九族文化村等景點。詳情可上網https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1rJNzJkUoxR58svM3IPbKc-ORhLqUt42H&hl=zh-TW&ll=23.898424420086165%2C120.92133720000004&z=12。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/