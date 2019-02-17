日月潭露7蛙 水利署：中部水情正常

2019-02-17

〔記者楊綿傑／台北報導〕最近日月潭七蛙現身，引起民眾關注是否缺水。水利署表示，雖然降雨量確實減少，在嚴密監控調度下，日月潭水庫有效蓄水率仍近九成，水情正常，但籲民眾節約用水。

目前中部地區主要水庫，鯉魚潭水庫蓄水率為四成三、德基水庫蓄水率為五成一、日月潭水庫蓄水率為八成八，水利署副署長王藝峰說，整體水情正常。

水庫發電操作 非缺水

王藝峰解釋，日月潭水庫白天供應台電大觀一廠、二廠、明潭電廠及鉅工分廠進行水力發電，將水抽走後，蛙像露出較多，深夜離峰用電時間又會將水源抽回日月潭，九蛙像一天中會有不同起伏露出比例，民眾看到的是白天時的狀態，簡而言之，九蛙像露出多少，為水庫發電的操作過程，即使九蛙像全部露出，日月潭蓄水量仍約八成。

水情稍緊的新竹地區，王藝峰認為，整體狀況還好，只是寶二水庫屬於庫容量較低水庫，因此調整為水情稍緊的綠燈。

中南部元宵高溫30度

昨天天氣冷颼颼，氣象局預報員劉沛滕指出，此波東北風今晨達到最強，基隆、台北地區低溫下探十五度，今天一整天桃園以北、宜蘭地區溫度都在廿度以下，竹苗、花東地區高溫大概廿度，中南部較不受影響，高溫仍能達到廿七至卅度，但晚間僅有十八至十九度，早晚溫差大。

後天是元宵節，劉沛滕表示，白天之後溫度開始明顯回升，北部高溫有機會達到廿七度、中南部上看卅至卅一度，各地天氣穩定溫暖，晚上很適合出門賞燈。

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