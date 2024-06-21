難得盼到遊客！梅花鹿「咬裙求餵食」 業者曝：牠們個性像貓

鹿野鄉梅花鹿公園沒吃過癮的梅花鹿扯咬裙子，要喚起遊客注意。（記者劉人瑋攝）

2024/06/21 17:01

〔記者劉人瑋／台東報導〕受到花蓮震災影響，東部旅宿觀光業者生意慘澹，台東縣鹿野鄉的梅花鹿公園遊客數也銳減近半，加上天氣悶熱、陽光強烈，大批梅花鹿懶洋洋躺在樹蔭下休息，水鹿則是泡在特製浴盆消暑，難得有遊客入園，特別是還拿著食物，這才激起鹿群活力，但有梅花鹿似乎是吃得不滿足，咬著遊客裙子，宛如在拜託「留下食物再走」！

其實，梅花鹿公園早有標示鹿群可能會咬遊客身上物品，提醒小心，甚至和日本奈良著名的鹿群相比，台灣梅花鹿和平太多。園區業者說，有遊客詢問，「為什麼這裡的鹿不大如奈良鹿群點頭乞食」，但據許多養鹿人觀察，其實鹿會點頭是示警，「我們養鹿的人看到都會離得遠遠的」。

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而台灣梅花鹿習性，業者說，「像貓一樣，根本不大理人」，東西吃完就不理人，雖仍有攻擊遊客可能，但相較奈良的管理方式，這種狀況發生在此地機會低很多。而今天就有鹿咬著女遊客裙子、拉扯了幾下，擺明著要喚起遊客注意。業者說，「快點餵完、特別是不要亂逗鹿就好，有遊客就是拿食物逗鹿卻不讓牠吃到還惹得梅花鹿生氣，但牠們不生氣時，平常還挺可愛的」。

只是如今遊客大減，加上又是非假日、大熱大，鹿群似乎也在園區裡「慢活」，要看到鹿群活絡，業者說，下雨天、夜間，或是有許多遊客餵食時才能激起鹿的活力，期盼熱氣球能帶來更多人潮。

泡澡中的水鹿，看來十分慵懶。（記者劉人瑋攝）

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