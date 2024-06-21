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噁！幼稚園女師「房間曝光」網崩潰：居然跟蟑螂同居

女老師抱怨在學校抱小孩手酸，回家就不想整理。（擷取自PTT）

女老師抱怨在學校抱小孩手酸，回家就不想整理。（擷取自PTT）

2024/06/21 22:10

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有名論壇網友轉發臉書貼文，一名社福人員抱怨，幼兒園女老師的房間堪比垃圾場，讓她相當震驚，直呼「讓我想起小時候看日本節目的垃圾屋」。該文曝光，網友們紛紛崩潰，「這樣要怎麼教小孩」。

近日一名網友在PTT論壇上發文，他透露，在臉書社團上，看到社服人員分享的探親照片，這次訪問一位爺爺住家，社服人員發現爺爺與女兒同居，在查訪過程中驚見，女兒房間非常凌亂，垃圾已經多到無法在房間內行走，吃完的食物包裝袋、紙巾、口罩堆疊成一座小山，還有成群的蟑螂在裡面，讓社服人員直呼，「我真不相信這是年輕人住的地方，也許她走出家門，是個出淤泥而不染的仙女」。

據社服人員描述，爺爺的女兒78年次，是一名幼兒園老師。爺爺說，女兒常抱怨在學校抱小孩手酸，所以回家才不整理，子女除了負擔房租與水電之外，基本上爺爺就要靠自己，甚至要煮飯給子女吃，讓社福人員相當無奈，「今天大開眼界了」

貼文曝光，引起許多網友熱議，「難以理解」、「這要怎麼住人啊？連桌椅床都看不到」、「平常和蟑螂同住，但出門會怕蟑螂」、「這樣睡覺睡到一半，不會有蟑螂爬到身上嗎？」、「牆壁上的污漬好像什麼液體殘漬超噁」、「以前讀大學認識的一個女生，房間就是這樣」。

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