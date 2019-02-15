仁愛鄉春陽、精英村八重櫻盛開 櫻花大道吸睛

2019-02-15 17:43

〔記者佟振國／南投報導〕遲來的美景更有看頭！已邁入2月中旬，但南投縣仁愛鄉春陽、精英村的八重櫻此時才大爆發，台14線兩側櫻花盛開，形成壯觀「櫻花大道」，吸引遊客駐足，更令專程來台追櫻的東南亞遊客直呼值回票價，賞櫻季系列活動今、明也在精英村廬山溫泉櫻花公園登場，邀請遊客賞櫻、泡湯與多項DIY活動，飽覽春季好風光。

仁愛鄉春陽、精英村部落及台14線沿途大量栽種山櫻花及八重櫻，往年1月初櫻花即接力綻放，花期至2月中旬尾聲，但受暖冬少雨影響，也導致花期大延後，寒假、春節期間讓不少遊客撲空，最近當地的八重櫻才全部盛開，部落幾乎被火紅的櫻花包圍。

春陽村前往精英村台14線兩側約300公尺的筆直道路，兩側的八重櫻形成美麗的「櫻花大道」，吸引遊客駐足賞花拍照，也有專程來台4天至中部追櫻的泰國遊客原本擔心無法如願，現在可以看好看滿，開心直呼來對時間與地點。

仁愛鄉公所今天與明天也在精英村廬山溫泉的警光山莊旁櫻花公園舉行2019櫻花季系列活動，遊客除了沿途欣賞春陽、精英村美麗櫻花，也能步道健行憑弔馬赫坡古戰場，更有號稱「美人湯」的碳酸溫泉，現場也有原民市集及體驗區，農特產品展售及傳統射箭、織布、搗米做麻糬、熱縮吊飾等多項體驗活動。

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