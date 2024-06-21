為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

為何關紗窗還有蚊子入侵？她曬1圖秒懂 紗窗應一律置右側

日本網友分享，如何正確開窗才不會讓蚊蟲入侵。（擷取自社群平台X）

日本網友分享，如何正確開窗才不會讓蚊蟲入侵。（擷取自社群平台X）

2024/06/21 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏季來臨，天氣悶熱還要面對蚊蟲叮咬，讓人十分懊惱。一名日本網友分享，家中窗戶的正確開法，原PO曬出了簡易圖表分析，認為室內有蚊蟲可能是平時習慣不正確，使窗戶與紗窗之間產生縫隙，導致蚊蟲入侵，讓許多網友大讚，「我家窗戶的開法就是錯的！現在馬上關起來」。

近日一名日本網友在社群平台X上發文，這就是夏天會讓室內有這麼多蚊蟲的原因，明明都有關好門窗，究竟蚊蟲如何飛進來，原PO認為，可能源自於「玻璃窗戶和紗窗之間的縫隙」讓蚊蟲能夠趁機鑽進來。

原PO的照片指出，深灰色的是紗窗、藍色的則是玻璃窗，根據照片標示，紗窗位置無論關左、右邊都沒問題，但中間的玻璃窗不能維持半開，這樣就會產生縫隙，導致紗窗與玻璃窗沒有緊密貼合讓蚊蟲入侵。

照片曝光後，引起許多網友討論，「不知道這個常識的人太多了」、「紗窗有洞就無解了」、「建築師提醒我之後，我一律讓紗窗置於右側」、「原來使用紗窗時，玻璃窗戶要全開！」另外，也有網友提醒，圖中最上面的方法仍有可能會被蟲入侵，「那些蟲會鑽進兩扇玻璃窗之間的縫隙，關窗時牠們就會趁機飛進來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
【自由副刊．鬥陣寫作俱樂部．小品文篇】 詹傑／請捎來一片屬於你的風景
2024/05/17 05:30

【自由副刊．鬥陣寫作俱樂部．小品文篇】 詹傑／請捎來一片屬於你的風景
陳德修貼抱最仙團長Rina 尷尬頻NG
2024/05/15 05:30

陳德修貼抱最仙團長Rina 尷尬頻NG

燕巢交通、商圈推動 市心特色透天買氣正夯
朴寶藍飲酒猝死》醫曝10大酒精中毒徵兆 NG解酒反更糟
2024/05/23 19:36

朴寶藍飲酒猝死》醫曝10大酒精中毒徵兆 NG解酒反更糟
女子宿舍半夜香浴撩人 「老司機」2度偷拍踢鐵板
2024/06/04 11:41

女子宿舍半夜香浴撩人 「老司機」2度偷拍踢鐵板

中華電信「數位創新應用系列賽」開跑
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播