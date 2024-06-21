為何關紗窗還有蚊子入侵？她曬1圖秒懂 紗窗應一律置右側

日本網友分享，如何正確開窗才不會讓蚊蟲入侵。（擷取自社群平台X）

2024/06/21 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕夏季來臨，天氣悶熱還要面對蚊蟲叮咬，讓人十分懊惱。一名日本網友分享，家中窗戶的正確開法，原PO曬出了簡易圖表分析，認為室內有蚊蟲可能是平時習慣不正確，使窗戶與紗窗之間產生縫隙，導致蚊蟲入侵，讓許多網友大讚，「我家窗戶的開法就是錯的！現在馬上關起來」。

近日一名日本網友在社群平台X上發文，這就是夏天會讓室內有這麼多蚊蟲的原因，明明都有關好門窗，究竟蚊蟲如何飛進來，原PO認為，可能源自於「玻璃窗戶和紗窗之間的縫隙」讓蚊蟲能夠趁機鑽進來。

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原PO的照片指出，深灰色的是紗窗、藍色的則是玻璃窗，根據照片標示，紗窗位置無論關左、右邊都沒問題，但中間的玻璃窗不能維持半開，這樣就會產生縫隙，導致紗窗與玻璃窗沒有緊密貼合讓蚊蟲入侵。

照片曝光後，引起許多網友討論，「不知道這個常識的人太多了」、「紗窗有洞就無解了」、「建築師提醒我之後，我一律讓紗窗置於右側」、「原來使用紗窗時，玻璃窗戶要全開！」另外，也有網友提醒，圖中最上面的方法仍有可能會被蟲入侵，「那些蟲會鑽進兩扇玻璃窗之間的縫隙，關窗時牠們就會趁機飛進來」。

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