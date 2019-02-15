信義賞櫻小確幸！ 警所「櫻」姿燦爛美翻

2019-02-15 19:03

〔記者劉濱銓／南投報導〕受暖冬影響，南投信義鄉台21線新中橫公路旁的和社派出所，周邊櫻花近日才全然盛放，桃紅「櫻」姿、花開燦爛，被民眾稱作到信義賞櫻的「小確幸」；警方說，目前花況達到最盛，預估花期還有1週，其他還有近10棵樹勢較小的吉野櫻，將會接力綻放。

近期適逢信義鄉草坪頭櫻花季，前往的遊客會先經過和社派出所，不少人都被所內的櫻花吸引，在下山時再順道賞櫻；和社派出所表示，周邊櫻花樹約有10多棵，目前就屬前院廣場的2、3棵開得最美，平時都有路過遊客到此賞花，惟以往櫻花綻放時間都滿固定，但今年卻因暖冬影響，開花錯亂，幸好花況都不錯，民眾路過可前來欣賞。

早期在和社派出所，目前在信義派出所服務的員警伍約法說，派出所會有櫻花美景，是早期的所長栽種的，惟當時曾遭蟲害蛀死，後來他又補種，現今還留有一棵最早樹齡約20年，以及他補植10多年的櫻花樹，其他則是後期栽種的粉紅吉野櫻，在他與同仁平時修枝、澆水，甚至點藥驅蟲照料下，每年花開都很美麗，堪稱當地詢問度最高的櫻花美景。

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