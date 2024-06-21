新北勞工局、輔大醫院 推身障VR醫療職場體驗

輔醫院長黃瑞仁（白袍者）透過VR體驗推病床，右為勞工局長陳瑞嘉。（輔醫提供）

2024/06/21 20:59

〔記者董冠怡／新北報導〕虛擬實境（VR）也能用在身心障礙者職業重建！新北市自2020年起建立身障者「VR職業探索」，陸續開發便利商店等5個職種，市府勞工局、輔仁大學附設醫院（簡稱輔醫）及醫務後勤管理公司，合力完成第6個職種「醫院傳送員」，今天舉行成果發表並頒發感謝狀。

身心障礙者職業重建屬於就業輔導中的一環，服務對象為15歲以上設籍、居住在新北市，並領有身心障礙證明、具有就業意願與工作能力者，包含跨單位合作協助就業轉銜、轉介養成訓練；以個案管理方式進行就業諮詢、職涯輔導及連結相關資源等。

請繼續往下閱讀...

勞工局長陳瑞嘉表示，自2020年開始為身障者打造「VR職業探索」設備，截至目前為止，已經開發便利商店、餐飲服務、產線作業員、行政助理、房務員及醫院傳送員6個職種，讓身障者在進入職場前了解工作環境，同時呼籲更多友善企業與職場加入，給予身障者機會，見習職場體驗工作。

輔醫院長黃瑞仁指出，VR被廣泛運用於醫師訓練、模擬手術等領域，這次與勞工局、醫務後勤管理公司合作，提供院內護理站、病房和影像醫學科等場地支援拍攝，指導實際工作流程內容，並且現場化身傳送員，使用設備體驗推床訓練；院內傳送員共52人，其中4人為身障者，會引用這套系統，幫助身障者熟悉作業內容。

醫務後勤管理公司林姓總經理說，VR能夠重複訓練，結合旗下智慧派工系統，將大幅提升傳送員的工作效能。

身心障礙類別共8種，第1類涉及神經系統構造及精神、心智功能。醫務後勤管理公司傳送員「育榕」屬於第1類，個性好動容易分心，透過三重職業重建服務中心（全市計5處窗口）媒合進公司，現於輔醫擔任傳送員，負責推病床、推輪椅、送病患做檢查、送病歷文件、推氧氣筒、推藥車、換酒精，他以「學長」身分出席，帶領「身障實習生」體驗如何做好傳送工作，「我很喜歡這裡的工作！很開心！」

身障者育榕（中）目前在輔醫擔任傳送員，他以「學長」身分出席活動，帶領「身障實習生」體驗如何做好傳送工作，「我很喜歡這裡的工作！很開心！」 （新北勞工局提供）

VR體驗畫面。（輔醫提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法