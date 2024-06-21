為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

新北勞工局、輔大醫院 推身障VR醫療職場體驗

輔醫院長黃瑞仁（白袍者）透過VR體驗推病床，右為勞工局長陳瑞嘉。（輔醫提供）

輔醫院長黃瑞仁（白袍者）透過VR體驗推病床，右為勞工局長陳瑞嘉。（輔醫提供）

2024/06/21 20:59

〔記者董冠怡／新北報導〕虛擬實境（VR）也能用在身心障礙者職業重建！新北市自2020年起建立身障者「VR職業探索」，陸續開發便利商店等5個職種，市府勞工局、輔仁大學附設醫院（簡稱輔醫）及醫務後勤管理公司，合力完成第6個職種「醫院傳送員」，今天舉行成果發表並頒發感謝狀。

身心障礙者職業重建屬於就業輔導中的一環，服務對象為15歲以上設籍、居住在新北市，並領有身心障礙證明、具有就業意願與工作能力者，包含跨單位合作協助就業轉銜、轉介養成訓練；以個案管理方式進行就業諮詢、職涯輔導及連結相關資源等。

勞工局長陳瑞嘉表示，自2020年開始為身障者打造「VR職業探索」設備，截至目前為止，已經開發便利商店、餐飲服務、產線作業員、行政助理、房務員及醫院傳送員6個職種，讓身障者在進入職場前了解工作環境，同時呼籲更多友善企業與職場加入，給予身障者機會，見習職場體驗工作。

輔醫院長黃瑞仁指出，VR被廣泛運用於醫師訓練、模擬手術等領域，這次與勞工局、醫務後勤管理公司合作，提供院內護理站、病房和影像醫學科等場地支援拍攝，指導實際工作流程內容，並且現場化身傳送員，使用設備體驗推床訓練；院內傳送員共52人，其中4人為身障者，會引用這套系統，幫助身障者熟悉作業內容。

醫務後勤管理公司林姓總經理說，VR能夠重複訓練，結合旗下智慧派工系統，將大幅提升傳送員的工作效能。

身心障礙類別共8種，第1類涉及神經系統構造及精神、心智功能。醫務後勤管理公司傳送員「育榕」屬於第1類，個性好動容易分心，透過三重職業重建服務中心（全市計5處窗口）媒合進公司，現於輔醫擔任傳送員，負責推病床、推輪椅、送病患做檢查、送病歷文件、推氧氣筒、推藥車、換酒精，他以「學長」身分出席，帶領「身障實習生」體驗如何做好傳送工作，「我很喜歡這裡的工作！很開心！」

身障者育榕（中）目前在輔醫擔任傳送員，他以「學長」身分出席活動，帶領「身障實習生」體驗如何做好傳送工作，「我很喜歡這裡的工作！很開心！」 （新北勞工局提供）

身障者育榕（中）目前在輔醫擔任傳送員，他以「學長」身分出席活動，帶領「身障實習生」體驗如何做好傳送工作，「我很喜歡這裡的工作！很開心！」 （新北勞工局提供）

VR體驗畫面。（輔醫提供）

VR體驗畫面。（輔醫提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
卡關3年 新北議員催生蘆洲萬坪醫院
2024/06/21 05:30

卡關3年 新北議員催生蘆洲萬坪醫院
PLG》東超分組結果出爐 國王、領航猿要跟日韓菲強隊爭冠
2024/06/21 11:29

PLG》東超分組結果出爐 國王、領航猿要跟日韓菲強隊爭冠

S廊帶核心 都會公園與高科實中為鄰
新北56人負擔404萬人食安稽查 議員陳世軒促落實人力編制
2024/06/20 16:47

新北56人負擔404萬人食安稽查 議員陳世軒促落實人力編制
新北男下海採海菜失聯兩天 遺體卡岩縫今被發現
2024/06/20 17:38

新北男下海採海菜失聯兩天 遺體卡岩縫今被發現

中華電信「數位創新應用系列賽」開跑
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播