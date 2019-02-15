平溪天燈節明登場！ 住戶有「通行證」享快速通關

2019-02-15 14:06

〔記者林嘉東／新北報導〕2019平溪天燈節明天登場！瑞芳警方為便利平溪當地住戶通行管制點，今年首次推出「通行證貼紙」，將發放給管制區當地居民及借道通行車輛民眾，張貼在擋風玻璃上，讓通過管制點的住戶，不需再停車受檢。

瑞芳警方為紓解平溪節大量湧入的車潮，將與新店警分局共同實施交通疏導，從上午9時起至24時實施汽、機踏車交通管制。

另安排接駁專車，去程可從木柵、石碇區及基隆、瑞芳區及平溪區等地區搭乘，上車收費，回程則免費搭乘接駁車下山。

另針對台二丙線基福公路段，警方將自上午9時起至16時開放前往雙溪、貢寮、基隆、宜蘭方向的車輛通行，但車輛不得進入平溪區，16時到24時則全面管制。

民眾16時後若需仍借道台二丙前往雙溪、貢寮、宜蘭地區時，警方將視活動交通情況於管制點確認後，適度放行，並將車輛貼上辨識貼紙供後續管制點辨識放行。

此外，台鐵平溪支線列車時刻活動當天也與平日不同，請民眾多留意台鐵網站及現場公告。

警方強調，實施交通管制的目的不是要限制大家來參加活動，而是要確保每一位民眾都能夠獲得滿分的旅遊品質；鼓勵民眾多搭乘主辦單位規劃之接駁專車、火車或客運等大眾運疏工具，以免開車要受管制影響旅遊心情。

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