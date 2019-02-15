愛情在高雄發酵！363對情人節登記結婚 創歷史新高

2019-02-15 09:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕愛情在高雄發酵？高市民政局表示，今年情人節登記結婚人數高達363對，打破高雄歷年來紀錄，創下歷史新高。

根據民政局統計，高市歷年西洋情人節戶政事務所受理結婚登記對數，99年34對、100年219對、101年140對、102年53對、103年307對、104年178對、105年57對、106年195對、107年213對。

民政局表示，市長韓國瑜大力推動愛情產業，愛情魔力延續春節結婚氣勢，持續在港都發威，情人節登記結婚人數激增至363對，不僅創下歷史新高，也打破了最特別且最熱門2014年2月14日（諧音愛你一世愛一世）的307對歷史紀錄。

前金戶所主任薛米惠打造3D彩繪牆面，以愛心鞦韆為意象，搭配藍天綠地為背景，象徵「幸福、甜蜜」結婚，新人辦理結婚登記後，留下甜蜜合照。

賴先生及李小姐2人為職場夥伴，因工作需要常出差各國，建立了同甘共苦的感情，進而交往結婚，賴先生表示，興趣喜歡騎重機，經常繞行愛河及柴山，雖然到過世界各地，但最喜歡高雄的風景及人情味，2人特地挑選西洋情人節，並選在位於愛河畔的前金戶所完成終身大事。

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