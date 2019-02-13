以希臘神話回應你儂我儂、先友後婚 網友大讚小編：很會

2019-02-13 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕針對兩岸關係發展，韓國瑜提出「你儂我儂」新論述，柯文哲則以「先『友』後婚」形容；因應明天（14日）是情人節，台灣駐希臘代表處粉絲專頁今天（13日）以愛神邱比特的故事，祝網友有情人終成眷屬，順道巧妙評述了柯、韓2人的論述，「國際關係如同愛情，信任是彼此交往的第一步，沒有了互信，你儂我儂或是先友後婚都是枉然。」

台灣駐希臘代表處於文中寫道，美若天仙的希臘公主賽姬聽從神諭嫁給怪物，但依據誓言，她只能在沒有光的夜晚陪伴夫君。有天賽姬禁不起誘惑，拿燭火一窺枕邊人的容貌，卻見到俊俏的邱比特。邱比特驚醒後難過地說，「妳竟然如此回報我對妳的愛，永遠離開妳就是最大的懲罰，愛情中不得有一絲懷疑。」

賽姬後來經歷許多試驗和苦難，感動邱比特，在天神宙斯的祝福下，兩人終成眷屬。文末說，「賽姬（Ψυχή）」在希臘文中有靈魂之意，靈魂若有懷疑或缺乏信任將無法得到愛情，靈魂也需要愛才得以昇華，「國際關係如同愛情，信任是彼此交往的第一步，沒有了互信，你儂我儂或是先友後婚都是枉然。」

網友們回應，「差點錯過關鍵字，臘妹（指駐希臘代表處粉專小編）好厲害」、「#臘台派 #辣台妹」、「很會應景」、「推，希臘代表處上次也有很好的比喻」。

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