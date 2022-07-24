1人網購2人上當 兄被騙錢妹成人頭帳戶

蔡男與詐騙歹徒的對話。（記者姚岳宏翻攝）

2022/07/24 14:43

〔記者姚岳宏／台北報導〕彰化縣22歲蔡姓男子6月間接到一通自稱賣家的來電，告知他之前購物訂單遭誤設定為連續出貨、連續扣款，後續將由銀行協助申請取消訂單，蔡男與對方一陣往返後，最後不僅他的帳戶被詐騙集團搬走3萬多元，甚至連妹妹的帳戶也被詐騙集團拿去設定各種電子支付帳號，被當作人頭帳戶使用。

警方調查，蔡男確實曾網購模型，便依假冒銀行客服指示，提供了自己年籍資料、銀行帳戶、網路銀行帳密、信用卡號、效期、安全碼等資訊，也把收到的簡訊認證碼告知對方。假客服此時卻告訴蔡男因不明原因申辦失敗，所以他目前銀行帳戶內的餘額新台幣31042元已被系統全數扣除。

對方又說，可馬上申請退款，只是目前此銀行帳戶暫時不能用，需提供他人帳戶才能接收退款，蔡男不疑有他，提供自己妹妹的帳戶跟聯絡方式，請客服與妹妹聯繫，妹妹蔡小姐得知要幫哥哥接收退款，也依假客服指示提供了自己所有個資。

隔日，先是哥哥蔡男陸續收到幾則銀行簡訊通知，發現自己的銀行帳戶莫名出現多筆資金流動，包括從不明帳號轉入5筆皆為49988元的款項，以及3筆提領紀錄，全都不是他自己所為，同時間妹妹蔡女也發現異狀，有不明款項近26萬元陸續匯入她的銀行帳戶，再隨即被全數轉出，但她壓根沒有操作這些匯入匯出而驚覺不妙，立即詢問哥哥是怎麼一回事，蔡男告訴妹妹他也碰到同樣狀況，確認這是詐騙集團所為，他已在派出所報案中，也請妹妹趕快去停用帳戶並立即報警。

警方分析，此類詐騙手法，起手勢仍見解除分期付款的傳統話術，但詐騙集團詐取金錢的方式已跳脫原本要求民眾操作ATM轉帳步驟，改以網路銀行及電子支付等方式騙取款項，再以話術取得民眾的個資、銀行帳戶資訊、網路銀行帳號密碼、信用卡資訊及相關驗證碼後，形同直接把手伸進民眾帳戶內予取予求，也可將民眾帳戶當作人頭帳戶使用，接收其他詐騙被害人的款項，一魚二吃，被害人卻全然被蒙在鼓裡。

帳戶匯款明細。（記者姚岳宏翻攝）

警方提醒驗證碼勿告訴他人。（記者姚岳宏翻攝）

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