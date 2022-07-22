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    被感情詐騙很傻很好笑？律師淺析受害者心理、提不上當10守則

    詐騙集團手法不斷更新，其中一種「感情詐騙」便是利用受害者的「寂寞感」詐財。示意圖。（資料照）

    詐騙集團手法不斷更新，其中一種「感情詐騙」便是利用受害者的「寂寞感」詐財。示意圖。（資料照）

    2022/07/22 14:55

    〔即時新聞／綜合報導〕詐騙集團手法不斷更新，其中一種「感情詐騙」便是利用受害者的「寂寞感」，透過熱絡聊天詐取感情、建立信賴感後，進一步驅使受害者親手將錢轉帳奉上。律師呂秋遠PO文淺談詐欺受害者心理，並整理出10條不上當守則。

    受害者被「感情詐騙」，有些人可能覺得很傻很好笑，認為「不回應（詐騙集團），不就不會有事了」？呂秋遠認為，其實事情沒有這麼表面。

    他看過一位已婚60多歲的阿姨淪為「感情詐騙」受害者，阿姨已婚40多年，已經抱孫，被「地中海挖石油的工程師」用英文搭訕，她用翻譯機跟對方聊天，「三個月內，互相稱呼老公老婆，而且為愛願意傾其所有」。這名「工程師」聲稱鑽油船操作不當爆炸，需要一筆錢賠償，阿姨就把房子抵押借款，把800萬匯到越南、柬埔寨等國家的銀行。

    「發生這種事情，真的不是因為他們（受害者）智商不夠」，呂秋遠表示，通常會被騙，就是因為2個原因，「寂寞與信任」。寂寞是麻煩的議題，他表示，並不是物質充足、有伴侶有孩子就不會寂寞，「尤其是當生活穩定到一定程度，不論是穩定的很好，或是穩定的很爛，幾乎沒有任何變化的時候，那麼就有可能被存心詐騙的人欺騙」。

    騙子就是會針對受害者的寂寞感趁虛而入，「他們會在短暫的時間內，密集的滿足我們的寂寞，然後帶走我們的錢，當我們沒錢了，人也就消失了」。

    至於「信任」感，呂秋遠直言，「往往可以騙到我們的人，都是我們信任的人」，不要永遠都覺得自己不會被騙，受騙上當也與被害者「貪心」無關。

    呂秋遠也在文內整理出10條不上當守則：
    1.永遠不要把感情與錢放在一起，真要放一起，就要當作這筆錢已經丟了
    2.認識一周以內，就會叫你老公、老婆的人，絕對不能相信
    3.認識一周以後，叫妳老公、老婆的人，談到投資，只能他給你錢，絕對不要給他錢
    4.伴侶或朋友有錢，不關你的事，祝福他就好，請不要投資他
    5.年投資報酬率超過20%，風險可能超過200%。低風險、高報酬，得想想為什麼會是自己
    6.匯款的時候，請跟銀行行員老實交代原因，他們都受過訓練，會幫你分辨真假，但是如果你騙他們，那就愛莫能助了
    7.錢不要匯到國外！那會追不回來，連人頭帳戶都無法追查
    8.多關心自己的家人，被騙也別責怪他們，每個人都有可能會發生這樣的事情
    9.別以為家人沒錢就不會被騙，愛情會讓他們去借錢
    10.被騙不是笨，是因為自以為的愛與信任

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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