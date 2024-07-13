北市公園遊戲場暗藏危機！ 通報缺失逐年上升 去年超過千件

台北市政府打造共融遊戲場，並將當地特色文化融入其中，長安公園呼應鄰近已80年歷史的新北投車站，設計小型車站遊戲場。（台北市工務局提供）

2024/07/13 13:29

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾假日常會帶孩子到公園玩耍，但台北市公園遊戲場卻暗藏危機，台北市議員洪婉臻發現民眾通報公園遊戲場常見缺失數逐年上升，從2021年的946件至去年已增為1345件，截至今年5月7日，逾三年未檢驗的有221座公園，還有139座公園遊戲場在改善中，她要求應盡快改善；台北市公園處表示，目前經檢驗有缺失公園正改善者共計有81座，預計於今年8月底前完成缺失改善。

公園處說明，台北市公園設有446座兒童遊戲場，已針對各種遊具的損壞狀況進行歸納，未來在新設或改造遊戲場時，會請廠商就常損壞部位先行備料，同時於契約載明兒童遊戲場基本設施修繕期程，以縮短遊具待修時間，另外，廠商亦須於修繕時張貼告示載明預計完成時間，便於民眾瞭解。

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公園處指出，依據衛福部「兒童遊戲場設施安全管理規範」於2023年1月24日前完成公園兒童遊戲場檢驗合格與備查，北市公園處已率全國之先於2023年1月20日全數完成檢驗及備查，並接續辦理3年1次定期檢驗，目前經檢驗有缺失公園正改善有81座，預計於今年8月底前完成缺失改善。

洪婉臻質疑，民眾通報遊戲場常見缺失數逐年上升，由2021年的946件，上升到2022年的1079件、和2023年的1345件，截至5/7止，逾三年未檢驗的有221座公園，還有139座公園遊戲場在改善中，至於修繕工作平均需要24天，最長的需要375天，需時明顯太久，另推行多年的共融遊具，缺料待修期間常拖至數月，公園處應積極研擬辦法縮短維修期程，並針對常維修品項，備料庫存控管機制應更加完善。

另外，洪婉臻還接獲眾多陳情，希望鄰里間也能設置共融公園，萬華區和中正區身為各行政區中公園數量最少的兩個行政區，民眾需求更加熱烈，應積極辦理中正與萬華河濱共融公園的執行計畫，並主動調查針對小區鄰里公園的設置。

對此，工務局水利工程處回應，現正執行華中及古亭河濱公園整建計畫，預計於今年下半年完成規劃設計工作，明年辦理工程發包施作；公園處回應，自2016年起，不分大型或鄰里公園，根據地方需求逐年更新公園遊戲場，目前公園處所轄72座公園共融式兒童遊戲場，中正及萬華區共有8座，將持續依地方需求及考量區域平衡，進行新設或改建共融式兒童遊戲場計畫。

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