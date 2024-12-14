南韓國會204：85通過總統彈劾案 尹錫悅即刻停職

南韓國會14日再度表決總統尹錫悅彈劾案，最終以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效通過。（路透）

2024/12/14 16:24

首次上稿：16:05

更新時間：16:24

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓國會7日彈劾總統尹錫悅失敗後，今（14日）下午4時（台灣時間下午3時）再度進行表決，最終宣布以204票贊成、85票反對、3票棄權、8票無效通過，國會隨即響起一陣歡呼。

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綜合韓媒報導，執政黨國民力量一改先前缺席杯葛的方式，今天決定出席參與投票，雖然黨內仍然維持反對彈劾的立場，但在不記名投票當中有議員跑票。

尹錫悅3日夜間無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。

彈劾案需國會總數300席裡2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政的國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。

韓國國會7日首次對尹錫悅彈劾案表決，但當時因執政國民力量黨議員集體缺席，僅3人倒戈使彈劾案鎩羽而歸，然而尹錫悅12日發表意外談話，辯解發布戒嚴正當性後，執政黨內包括黨魁韓東勳在內等人態度轉變。

總理韓悳洙暫代總統職務

尹錫悅在彈劾決議送達總統室後將被停職，由總理韓悳洙暫代總統職務，彈劾案則繼續交由憲法法院在180天內作終局裁定，憲法法院需6名大法官同意才能裁准彈劾。韓國憲法法院大法官編制為9人，但目前有3名空缺，而最低開庭人數為7人。

若憲法法院駁回，尹錫悅可恢復總統職務，如憲法法院裁准彈劾案，尹錫悅將確定下台，需在60天內舉行總統選舉。

南韓國會議員在尹錫悅彈劾案中排隊投票。（歐新社）

議員在彈劾案票匭投票。（彭博）

南韓國會議長禹元植宣布尹錫悅彈劾案通過。（法新社）

南韓國會外的抗議民眾歡聲雷動。（路透）

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