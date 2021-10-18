趙介佑組詐團、販毒又擅離替代職役 今當庭改口認罪

趙介佑另被查出服替代役期間5度曠職，擅離職役達172小時，被依替代役實施條例中「擅離職役累計逾7日罪」起訴，台北地院上午開庭，趙改口認罪。（取自趙介佑臉書）

2021/10/18 12:34

〔記者溫于德／台北報導〕北聯幫新生代中堅核心份子趙介佑，涉與竹聯幫明仁會成員陳威宇合作，組織詐騙集團及販毒，現由法院審理中。趙另被查出服替代役期間5度曠職，擅離職役達172小時，被依替代役實施條例中「擅離職役累計逾7日罪」起訴，台北地院上午開庭，趙改口認罪，法官諭知全案改簡易判決，全案候核辦。

趙2018年5月14日入伍，起初分發到矯正署澎湖監獄服務，卻未依規定出勤被獄方管理員規勸，要求他盡速返監，他竟揚言開槍還透過電話怒嗆殺掉管理員，趙被依恐嚇罪判刑2月。

趙後來因毒駕救護車被判刑停役，今年2月25日回役改分發到花蓮監獄，3月22日改調北市北投區公所，卻在公所再度未依規定出勤，共計擅離職役達172小時，超過7天規定，被送辦。

趙在檢方偵查時辯稱都有請假，否認擅離職役。但檢方根據趙的出勤紀錄，認定趙確實未依規定出勤，依法起訴。北院上午開庭時，趙改口認罪，法官庭末諭知全案改簡易判決。

至於趙涉組織詐騙集團及販毒部分，檢警查出他連母親和1歲兒子的銀行帳戶也交給藥頭匯款，台北地檢署8月間依毒品危害防制條例、組織犯罪、詐欺等罪起訴趙等7人，並由北院裁定繼續羈押趙，該案將於本週五續行審理。

而趙涉毒醜聞曝光後，即被民進黨開除黨籍，其父民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光、姑姑趙心瑜，也先後請辭黨部評委召集人和執行長等黨職。

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