虎豹潭悲劇幕後疑點多 游淑慧爆負責人與陽管處關係「錯綜複雜」

新北市虎豹潭傳4死2失聯憾事，台北市議員游淑慧今爆，「大自然體驗營」活動的幕後負責人涂淑芳與陽明山管理處解說教育課長蕭淑碧關係「錯綜複雜」。（台北市議員游淑慧提供）

2021/10/18 10:36

〔記者鄭名翔／台北報導〕新北市虎豹潭傳4死2失聯憾事，台北市議員游淑慧今爆，「大自然體驗營」活動的幕後負責人涂淑芳與陽明山管理處解說教育課長蕭淑碧關係「錯綜複雜」，涂淑芳宣稱是「共享自然基金會」的台灣授權代表，而此基金會又獲得陽管處背書，因此得以取信許多家長，呼籲台北市政府追查真相，陽管處也應配合釐清，還給罹難者公道。

游淑慧指出，曾聽聞參加涂淑芳所辦理相關活動的家長提到，涂淑芳所創的「涂大芳體驗自然中心」曾常與陽管處合辦活動，且自稱是美國一位倡導體驗自然的自然教育學家約瑟夫．柯內爾（Joseph Cornell）的「共享自然基金會」（Sharing Nature Foundation）的台灣授權，且該基金會還獲陽管處推崇，透過名人效應及官方背書，使民眾相信其專業度及合法性。

游淑慧說，經追查發現，「涂大芳體驗自然中心」早於2004年就已解散，但陽管處至2017年仍與此「幽靈單位」合辦活動，且「共享自然基金會」網頁上台灣區聯繫方式竟是陽管處及蕭淑碧，令人質疑基金會的台灣授權究竟是涂淑芳還是蕭淑碧，此三方關係「錯綜複雜」，陽管處應出面說明相關合作關係。

游淑慧表示，共享自然基金會創辦人約瑟夫．柯內爾受到陽管處盛讚為「現今世上最受尊崇」的美國自然教育學家，是否屬實無法多做評論，但從英文維基百科搜尋並無太多相關資料，然而過去柯內爾來台，陽管處也為他舉辦收費座談會，涂大芳體驗自然中心也位列其中。

游淑慧強調，近來了解自然、認識環境逐漸成為許多新興教育風潮，應運而生許多體驗課程，而涂淑芳藉由官方合作取信家長獲得口碑，但其法規如何認定屬補習班或旅行團，都須進一步檢討；而北市府目前啟動專案關懷小組並展開調查，呼籲陽管處也應協助釐清，查出真相、還給家屬公道才是最好的撫慰。

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