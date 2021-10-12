雙十連假台南湧50萬遊客 住宿率達8成

雙十連假，台南各商圈來客數較去年同期成長約四成。（台南市府提供）

2021/10/12 05:30

5倍券助攻 商圈來客數成長4成 購物節登錄金額突破16億元

〔記者劉婉君、吳俊鋒／台南報導〕雙十連假為振興五倍券開始使用後的第1個連續假期，南市各地舉辦多項活動，根據台南市政府統計，連假的前2天，台南的旅遊人潮就已超過50萬；3天連假期間，旅館、民宿業平均住宿率超過8成，各商圈來客數也較去年同期成長約4成，台南購物節登錄的發票金額已突破16億元。

各商圈推加碼優惠搶客

經濟發展局長陳凱凌表示，台南購物節自8月23日起跑，截至昨天為止，預計已創造超過5000萬元產值。響應中央的五倍券政策，成大、海安、赤崁朋派、佳里、下營及鹽水商圈店家，紛紛推出加碼優惠折扣。成大商圈發展協會理事長王智永表示，後疫情時期搶攻數位商機，商圈也發行數位認同卡，共計有近百店家跨店合作，雙十連假的前2天，商圈內會員店家的來客數回流5成以上。

連假活動多 吸遊客參與

根據觀光旅遊局統計，連假期間，台南市有許多活動，尤其10日從一早的國慶升旗、《動物狂歡》嬉遊音樂會、德元埤荷蘭村的水域遊憩體驗活動，到晚上的「南瀛之光．唱秋台南」演唱會，單日重點景點總計就有逾30萬遊客在台南觀光或參加活動。其中，文化局估計，「南瀛之光．唱秋台南」演唱會場內、場外共有3萬人次參與。

觀旅局指出，旅館業與民宿業回報，從連假前1晚就開始出現住宿人潮，連假3天平均住宿率超過8成，9日更達到高峰，住宿率95%，民宿為99%滿房狀況，盛況宛如過年。

各商圈總計逾17萬遊客

因五倍券啟用，市區以國華海安、小西門商圈、南紡購物中心周邊、安平老街及新化老街等街區人潮最多，各商圈及店家消費民眾明顯增多，總計吸引逾17萬遊客逛街購物。

昨天連假最後1天，南市並未受到颱風影響，一早各街區與景區仍可見到許多人潮、車潮，左鎮化石園區、虎頭埤風景區、台南都會公園及關子嶺風景區等，人潮仍高於連假第1天上午。

水道博物館遊客數 春節後最高

雙十連假化石園區與水道博物館等的進場人數，各創下今年春節之後單日的最高紀錄，其中山上花園水道博物館3天連假共有7788位遊客，尤以10日最多，高達3527人。

山上花園水道博物館在國慶當天湧進3527名遊客，創下春節之後單日最高紀錄。（台南市文化局提供）

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