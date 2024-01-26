走春來台南開運看古蹟 「虎爺+雞腿568」擲3聖筊限量免費送
〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節長達7天年假怎麼玩？南市文化局推出古蹟行春系列活動，以及新款台南古蹟限定品，其中以台南祀典興濟宮「虎爺」信仰為設計靈感的「虎爺+雞腿」組合，市價568元（諧音：我就發），掀起趣味話題， 興濟宮今（26）日宣布，大年初一至初三（2月10日至12日），擲3聖筊就免費送，每日限量20份送給虎爺迷！
南市文化局今日偕同參與單位，邀請全國民眾來台南行春，過年期間文化活動遍地開花，由北往南，從新營首屆「新營波光節」，到鹽水「月津港燈節、「鹽水蜂炮」，跨越急水溪之後，總爺藝文中心、蕭壠文化園區、隆田Cha Cha文資教育園區「3點1線」暢遊。
進入安平、府城老城區，特別在赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠及吳園等各大古蹟景點，包括射箭體驗、雜耍特技表演、新春導覽、AR導覽、音樂表演及年前購全票入園限量贈春聯等。
文化局與在地企業奇美食品聯手，選擇國立台灣歷史博物館典藏的「大員熱蘭遮城與市鎮圖」為靈感，選用台南在地鳳梨與東山龍眼為食材，首度打造「臺南400典藏果酥禮盒」，讓美食、歷史與文化交疊出經典美味；也與供奉「愛吃炸雞的虎爺」聞名的台南祀典興濟宮合作，推出「虎你好額、咬錢轉來」運動毛巾組，萌萌虎爺加上「好吃雞腿」立體造型，十分逗趣。
文化局長謝仕淵表示，大年初一起，各古蹟景點及山上花園水道博物館、左鎮化石園區等六處園區，將共同推出全新設計的「臺南400門票」，並且限定只在今年販售。古蹟票券設計，融合古蹟建築輪廓，並轉化成簡易識別的圖像，展現古蹟亙古傳承及臺南400專屬的限量珍藏價值。