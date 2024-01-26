走春來台南開運看古蹟 「虎爺+雞腿568」擲3聖筊限量免費送

今年台南古蹟行春限定的「臺南400門票」，珍藏價值。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/26 15:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節長達7天年假怎麼玩？南市文化局推出古蹟行春系列活動，以及新款台南古蹟限定品，其中以台南祀典興濟宮「虎爺」信仰為設計靈感的「虎爺+雞腿」組合，市價568元（諧音：我就發），掀起趣味話題， 興濟宮今（26）日宣布，大年初一至初三（2月10日至12日），擲3聖筊就免費送，每日限量20份送給虎爺迷！

南市文化局今日偕同參與單位，邀請全國民眾來台南行春，過年期間文化活動遍地開花，由北往南，從新營首屆「新營波光節」，到鹽水「月津港燈節、「鹽水蜂炮」，跨越急水溪之後，總爺藝文中心、蕭壠文化園區、隆田Cha Cha文資教育園區「3點1線」暢遊。

進入安平、府城老城區，特別在赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠及吳園等各大古蹟景點，包括射箭體驗、雜耍特技表演、新春導覽、AR導覽、音樂表演及年前購全票入園限量贈春聯等。

文化局與在地企業奇美食品聯手，選擇國立台灣歷史博物館典藏的「大員熱蘭遮城與市鎮圖」為靈感，選用台南在地鳳梨與東山龍眼為食材，首度打造「臺南400典藏果酥禮盒」，讓美食、歷史與文化交疊出經典美味；也與供奉「愛吃炸雞的虎爺」聞名的台南祀典興濟宮合作，推出「虎你好額、咬錢轉來」運動毛巾組，萌萌虎爺加上「好吃雞腿」立體造型，十分逗趣。

文化局長謝仕淵表示，大年初一起，各古蹟景點及山上花園水道博物館、左鎮化石園區等六處園區，將共同推出全新設計的「臺南400門票」，並且限定只在今年販售。古蹟票券設計，融合古蹟建築輪廓，並轉化成簡易識別的圖像，展現古蹟亙古傳承及臺南400專屬的限量珍藏價值。

以台南祀典興濟宮「愛吃炸雞的虎爺」為設計靈感的「虎爺+雞腿」，造型萌度爆表。（記者洪瑞琴攝）

以「大員熱蘭遮城與市鎮圖」為靈感的「臺南400典藏果酥禮盒」。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局推出古蹟行春系列活動，邀請全國民眾來台南行春。 （記者洪瑞琴攝）

南市文化局與在地奇美企業及廟宇興濟宮推出各式新款台南古蹟限定品，透過精美文化傳承行銷台南。（記者洪瑞琴攝）

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