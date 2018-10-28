英國驚傳幫寶適尿布藏針 劃傷幼兒臀部、大腿

英國媽媽史密斯（Kayleigh Smith）發現小兒子的幫寶適尿布藏有一根針，劃傷幼兒的臀部與大腿。（圖擷自Kayleigh Smith臉書）

2018-10-28 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國日用品大廠寶僑旗下知名嬰幼兒品牌幫寶適，在英國西密德蘭郡驚傳尿布藏針案，一名媽媽史密斯（Kayleigh Smith）發現小兒子換尿布後感到不適，檢查之後赫然發現尿布裡藏有彎曲的針，劃傷幼兒的臀部與大腿。

綜合外媒報導，史密斯表示，她過去總是買Aldi牌的尿布，因為真的很好用，但出事前一天剛好用完了，所以她才買了幫寶適回來。但在幫小兒子穿上後，他卻一直拉著尿布，史密斯知道事情有異，仔細查看尿布後驚覺裏頭有針。

史密斯認為，針可能是被人惡意放入，因此將事情的經過PO上臉書，呼籲有買幫寶適的爸爸媽媽在使用前要檢查。

幫寶適的發言人對此表示，「我們很遺憾聽到這件事，公司正在和史密斯家人聯繫，希望了解事情的詳情，並請對方將產品和包裝退回，以便儘快進行全面調查。在此之前，公司無法對此案例提供任何意見。」

幫寶適發言人說，公司的首要任務是產品對嬰兒的100％安全，「我們的尿布是按照極高的標準製造，製造過程的每個階段都有嚴格的品質檢查。」