狼性！中國大媽搶錢 殘障乞丐哭喊沒人理...

中國大媽搶走紅衣乞丐的錢。（圖擷自網路）

2018-10-28 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川遂寧市一名殘疾人士在街頭行乞，不料竟有地方大媽貪小便宜，上前搶走乞丐的錢，由於乞丐行動不便，大喊請路人幫忙，但路過民眾卻冷血旁觀，乞丐只能看著大媽揚長而去。

綜合中媒報導，一段影片拍下，一名殘疾的紅衣乞丐坐地乞討，不料竟被一名背著竹簍的大媽搶走乞丐的錢，該大媽得手後隨即快步離去，當時雖有路人看到，卻沒人出手相救。

當地城管表示，已透過監視器掌握情況，會把案件轉交給警方追查。