北韓大動作取消會談 韓媒：青瓦台正在了解

先前的文金會相當溫馨，如今卻又傳出裂痕。（歐新社）

2018-05-16 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今突然取消與南韓的兩韓高層會談，甚至揚言取消「川金會」，對此南韓青瓦台相關部會正在進行討論。

《韓聯社》報導，韓國青瓦台核心人士表示，對於北韓突然取消兩韓會談，青瓦台相關部門人士已展開緊急通話，目前正致力於了解北韓發言的意含；至於軍演是否有需要調整，該人士指出，目前無調整計畫。

報導指出，對於北韓稱軍演違背了板門店宣言，該人士認為，各方解讀不同，需要進一步討論。