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英國男子挖到10世紀維京人寶藏 博物館8000萬收購

英國一位男子在蘇格蘭找到一批古物。（圖擷自DailyMail）

2017-05-14  22:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位男子之前在蘇格蘭找到一批古物，經專家檢查後發現這些是屬於10世紀維京人的寶藏，後來博物館決定用198萬英鎊（約7727萬元新台幣）向男子收購。

綜合外媒報導，英國男子麥可蘭南（Derek McLennan）在2014年於蘇格蘭丹佛里斯-蓋洛威（Dumfries and Galloway）發現一批古物，其中包含了銀製手環、胸針、金製戒指、十字架等東西。在經專家檢查後發現，這些是10世紀維京人的寶藏。

由於「女王和君主寶藏記憶庫（The Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer）」希望將這些寶藏放到蘇格蘭國立博物館（National Museums Scotland），因此決定以198萬英鎊向麥可蘭南收購寶藏。

蘇格蘭國立博物館館長表示，這些在丹佛里斯-蓋洛威找到的寶藏具有很重要的意義，他們因此要確保未來世代的子孫也能夠看到它們。

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  • 經專家檢查後發現這些古物是屬於10世紀維京人的寶藏。（圖擷自DailyMail）

    經專家檢查後發現這些古物是屬於10世紀維京人的寶藏。（圖擷自DailyMail）

  • 這批寶藏中包含許多首飾。（圖擷自DailyMail）

    這批寶藏中包含許多首飾。（圖擷自DailyMail）

  • 十字架飾品。（圖擷自DailyMail）

    十字架飾品。（圖擷自DailyMail）

  • 蘇格蘭國立博物館以198萬英鎊向麥可蘭南收購寶藏。（圖擷自DailyMail）

    蘇格蘭國立博物館以198萬英鎊向麥可蘭南收購寶藏。（圖擷自DailyMail）

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