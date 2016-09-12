男同志分手反目 互指偷錢藏毒

2016-09-12

〔記者姚岳宏／台北報導〕隋姓及賀姓男同志情侶，昔日熱戀恩愛，日前分手時反目成仇互告，警方各依對方指控逮人，分依竊盜及毒品罪嫌上銬送辦。

31歲隋姓男子向警方報案，控訴他與34歲賀姓男子交往，日前兩人分手，賀男偷竊他家裡40萬元外幣現金等財物，警方循線前往新北市新莊區自由街賀男住處搜索，沒搜到失竊贓物，卻搜出安非他命、搖頭丸等毒品。

賀男得知昔日愛侶指控他偷錢，立刻反咬毒品都是從隋男家拿來的，還指證隋男家裡藏有大批毒品；警方根據賀男供詞，約談隋男到警局說明案情，隋男堅稱自己絕無涉毒，還反控賀男誣告栽贓，為求自清還主動表示願配合警方到他家搜索。

警方赴隋男家搜索時，果真在隋男臥房抽屜裡，搜出100顆搖頭丸及1小包K他命等毒品，隋男當下傻眼，堅稱毒品是當初幫賀男買的，以為對方已拿走，自己壓根忘記有這些毒品。

警方表示，隋男推脫毒品不是自己的，但他自稱「幫忙買毒品」，反而涉及更重的「轉讓毒品」罪嫌，比起單純持毒又罪加一等；警方當初只是偵辦竊盜案，卻意外衍生出販毒疑案，訊後將兩人分依竊盜及毒品罪嫌送辦，交由檢察官擴大偵辦。