住這裡的人好可憐！與死鴨當鄰居 還要聞燒輪胎惡臭

2018-07-01 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣芳苑鄉漢寶村因地廣人稀，許多不肖人士會載運廢棄物至此地惡意丟棄，嚴重影響當地居民。村長鄭鵬豐氣憤表示，日前才有人通報有上百隻死鴨遭棄置在文蛤養殖區上游，今（1）日下午又有人將廢棄輪胎載至私人土地後放火燒，惡臭沖天，更令居民擔憂恐影響身體健康。鄭鵬豐怒嗆「不要把這裡當成垃圾場！」

據《聯合報》報導，鄭鵬豐表示，死鴨棄置在橫跨萬興排水溝的漢崙橋不只一次兩次，只是之前最多丟棄20隻左右，這次卻有上百隻，成了死鴨山，散發濃濃惡臭，令人看了都覺得可怕。他指出，下游就是文蛤養殖區，「如果是禽流感病死鴨，汙染水源怎麼辦！」因此立刻通報彰化縣動物防疫所派員前來消毒，並請水資處派人載去焚化爐銷毀。

另據本報稍早報導，彰化縣警方已依監視器發現載運死鴨的貨車車牌，循線找到林姓養殖業者，業者表示，他有請合法的廠商處理，是廠商要他先派司機將死鴨載至漢崙橋下，廠商會再去接收處理。然而此舉已經觸法，警方正聯絡載運死鴨的詹姓司機及林姓業者，待到案說明後，會將他們依法送辦。

至於運送廢輪胎至此地燃燒的不肖人士，因沒拍到車牌，目前尚未找到嫌犯。鄭鵬豐說，漢寶村民對這個狀態已經忍無可忍，村民只要發現有不明人士或車輛，都會特別注意，積極檢舉。他也厲聲呼籲，「希望人們能有點公德心，不要把這裡當成垃圾場！」