人倫悲劇！北市驚傳媳婦失控拿菜刀砍死婆婆

2017-03-17 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區新東街驚傳家庭悲劇！有媒體報導，一名52歲婦人，今天早上9點多時，突然手拿菜刀砍殺80多歲的婆婆，因為菜刀直接命中頸動脈，造成婆婆流血過多，當場就沒了生命跡象。

據《中天快點TV》報導，這名鄰居眼中孝順的媳婦為何突然失控殺人，詳細原因仍需警方釐清，目前殺人的媳婦已經被帶回派出所偵訊。