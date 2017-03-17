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逆倫！媳婦持菜刀狂砍 婆婆全身血身亡 基金獎榮耀肯定的專業團隊
 首頁 > 社會

人倫悲劇！北市驚傳媳婦失控拿菜刀砍死婆婆

2017-03-17  11:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區新東街驚傳家庭悲劇！有媒體報導，一名52歲婦人，今天早上9點多時，突然手拿菜刀砍殺80多歲的婆婆，因為菜刀直接命中頸動脈，造成婆婆流血過多，當場就沒了生命跡象。

據《中天快點TV》報導，這名鄰居眼中孝順的媳婦為何突然失控殺人，詳細原因仍需警方釐清，目前殺人的媳婦已經被帶回派出所偵訊。

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  • 北市一名52歲婦人驚傳拿菜刀砍死80多歲的婆婆。菜刀示意圖，與本新聞無關。（圖為記者張聰秋翻攝）

    北市一名52歲婦人驚傳拿菜刀砍死80多歲的婆婆。菜刀示意圖，與本新聞無關。（圖為記者張聰秋翻攝）

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