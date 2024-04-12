國中生割喉案》死者推了「乾妹」不道歉引殺機？楊父怒駁：非事實

針對媒體報導所謂乾妹家人說法，楊父（右）怒斥並非事實。（板橋區政顧問石一佑提供）

2024/04/12 22:50

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市土城區去年發生國中生割喉案，受害者楊姓學生枉死，今（12）日有媒體報導稱，涉嫌教唆行兇的「乾妹」家人指控是楊姓死者先推「乾妹」，而且不願道歉，才引發此事；楊父稍早前透過板橋區政顧問石一佑發表聲明痛批，這並非事實，請對方家長勿以偵查不公開隨意發言、任意誹謗，也懇請檢方詳細偵辦，使國人得知事實真相。

楊父指出，案發至今，家屬心裡依然悲痛，要幫兒子伸張正義，也要照顧身心障礙的女兒，但被告二人毫無悔意，只想脫罪，盼司法給予二人應有的懲罰；針對今日有媒體新聞報導所謂乾妹的家人發聲，他希望對方可以稟持良心，切勿無中生有任意誹謗，痛失愛子是一輩子無可挽回的傷痛，別在父母傷口上灑鹽，「想把風向變成我兒子的錯，事實明明不是如此」。

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楊父呼籲，請對方勿以偵查不公開隨意發言，並盼檢方詳細偵辦，使國人了解被告行為的真相，且盼檢方對二名被告從處重刑，以還他兒子公道，也感謝檢察官裁定羈押二名被告，保障證人及其他學生的安全。

楊姓學生本月3日才百日，楊父與民間有志團體「孩想陪你長大」案發至今不斷發聲，呼籲大眾對此案保持關注，並希望此案促成中央修法「少年事件處理法」，設置中介教育與調整少事法保護的適用年齡與條件，並加設家長連帶刑責、取消塗銷刑案紀錄、衡量調查官人力等配套，希望不要再有下一個枉死的孩子。

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