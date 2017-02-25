酒駕違規行駛路肩肇逃 國道警開3槍逮人

國道警察追逐蔡男至平面道路，蔡男突然大迴轉，趁機逃逸。（翻攝臉書爆料公社）

2017-02-25 23:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕29歲蔡姓男子今晚駕車行經中山高南下路段，因違規行駛路肩，被國道巡邏警方發現上前攔查，蔡男不理會警方，反而一路加速往溪湖交流道逃竄，蔡男一度在溪湖果菜市場的車陣中堵住，警方連開3槍制止，仍被脫逃，事後警方循車號到蔡男家中逮人，酒測值呼氣值達每公升0.79毫克，依公共危險罪函辦。

國道三隊員林分隊表示，今日下午約5點15分，在中山高南下約206公里戰備跑道處，發現蔡男違規行駛路肩，警方上前攔查，未料蔡男一路蛇行逃逸，還撞到一部大貨車、一部小客車，雙方追逐5公里後，蔡男趁機從溪湖交流道駛離。

國道警方沿著員鹿路追逐約2.3公里，並在員鹿路二段、忠溪路口堵住蔡男車輛，但蔡男不服取締，現場來個大迴轉甩開警方，警方對其後車輪連開3槍，仍被蔡男趁隙逃逸。

國道三隊員林分隊表示，事後警方依車號到蔡男家中逮人，也發現蔡男曾因國道酒駕並被逮捕，這次疑似心虛而逃跑，警方訊後依酒後駕車及在高速公路蛇行2個公共危險罪函辦。

這段國道警開槍畫面，被網友po上臉書爆料公社引起議論，網友指出，「開槍就對了」、「無限期支持警察用槍」，也有網友指出從國道追下來真是少見，請為民除害等語。

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