| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

酒駕違規行駛路肩肇逃 國道警開3槍逮人

國道警察追逐蔡男至平面道路，蔡男突然大迴轉，趁機逃逸。（翻攝臉書爆料公社）

2017-02-25  23:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕29歲蔡姓男子今晚駕車行經中山高南下路段，因違規行駛路肩，被國道巡邏警方發現上前攔查，蔡男不理會警方，反而一路加速往溪湖交流道逃竄，蔡男一度在溪湖果菜市場的車陣中堵住，警方連開3槍制止，仍被脫逃，事後警方循車號到蔡男家中逮人，酒測值呼氣值達每公升0.79毫克，依公共危險罪函辦。

國道三隊員林分隊表示，今日下午約5點15分，在中山高南下約206公里戰備跑道處，發現蔡男違規行駛路肩，警方上前攔查，未料蔡男一路蛇行逃逸，還撞到一部大貨車、一部小客車，雙方追逐5公里後，蔡男趁機從溪湖交流道駛離。

國道警方沿著員鹿路追逐約2.3公里，並在員鹿路二段、忠溪路口堵住蔡男車輛，但蔡男不服取締，現場來個大迴轉甩開警方，警方對其後車輪連開3槍，仍被蔡男趁隙逃逸。

國道三隊員林分隊表示，事後警方依車號到蔡男家中逮人，也發現蔡男曾因國道酒駕並被逮捕，這次疑似心虛而逃跑，警方訊後依酒後駕車及在高速公路蛇行2個公共危險罪函辦。

這段國道警開槍畫面，被網友po上臉書爆料公社引起議論，網友指出，「開槍就對了」、「無限期支持警察用槍」，也有網友指出從國道追下來真是少見，請為民除害等語。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

相關影音

廣告
  • 國道警察追逐蔡男至平面道路。（翻攝臉書爆料公社）

    國道警察追逐蔡男至平面道路。（翻攝臉書爆料公社）

  • 蔡男趁機逃逸，國道警察連忙連開3槍。（翻攝臉書爆料公社）

    蔡男趁機逃逸，國道警察連忙連開3槍。（翻攝臉書爆料公社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公共危險 國道 肇事逃逸 酒駕 開槍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
輕鬆煮✧野菇雞蓋飯
電鍋菜✧百花雕魚卷
豬肉翡翠麵疙瘩
快速去蝦子腸泥！
轉寄

標題：酒駕違規行駛路肩肇逃 國道警開3槍逮人


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月25日‧星期六‧丁酉年正月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.