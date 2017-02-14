| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 社會

舊愛加新歡 成了恐怖情人「劫」！

2017-02-14  23:19

［記者陳恩惠／台北報導］台北市32歲黃姓男子一直不明白陳姓前女友，1年多前為什麼要分手，今天在行天宮搭公車時，意外狹路相逢，黃男驚見21歲的陳女身旁有個23歲的「他」，憤而尾隨小情侶下車然後質問，雙方一言不和，黃男與吳男大打出手，一路由北市民族西路152巷追逐至重慶北路口，黃在大批機車族前憤而持刀劃傷吳男下顎和手部，所幸路口即是大同警分局民族西路派出所，警方據報一邊將吳送醫，一邊逮捕黃，警訊後依殺人未遂罪送辦。

案經停等路口號誌騎士親眼目睹，在ptt上爆料，指稱今天下午5時30分騎車經過北市民族西路與重慶北路待轉時，突然聽到旁邊有人吼叫，看到一對情侶棄機車驚慌跑到馬路上差點被撞，原想說：「他們也玩太瘋，是喝醉了嗎？」，後來才聽清楚年輕男子吼著說：「他要殺我！他有刀！」

爆料騎士說，綠燈起步後，順著方向回頭看過去，發現1名身著深色衣褲、戴著口罩的男子，拿著紅柄的水果刀朝著那對情侶走過去，後來驚覺不對，再繞回去時，已看到救護車停在路口的民族西路派出所旁邊，剛才吼叫求救的年輕男子流著鮮血，躺在擔架上救護車送醫，而警方已在前面巷子裡拉起封鎖線採證。

廣告
  • 32歲黃姓男子懷疑陳姓前女友為了吳姓新歡和他分手，憤而持水果刀砍殺尋仇。（記者陳恩惠攝）

    32歲黃姓男子懷疑陳姓前女友為了吳姓新歡和他分手，憤而持水果刀砍殺尋仇。（記者陳恩惠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新歡 殺人未遂 水果刀 舊愛
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
- 浪漫情人料理♡
愛妻便當♡烘蛋肉丸
甜蜜蜜♡巧克力奶酪
做大餐♡橙汁鴨胸
太吸睛♡愛心水煮蛋
轉寄

標題：舊愛加新歡 成了恐怖情人「劫」！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月15日‧星期三‧丁酉年正月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.