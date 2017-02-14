快訊明華園愛的波麗路台中登場
舊愛加新歡 成了恐怖情人「劫」！
2017-02-14 23:19
［記者陳恩惠／台北報導］台北市32歲黃姓男子一直不明白陳姓前女友，1年多前為什麼要分手，今天在行天宮搭公車時，意外狹路相逢，黃男驚見21歲的陳女身旁有個23歲的「他」，憤而尾隨小情侶下車然後質問，雙方一言不和，黃男與吳男大打出手，一路由北市民族西路152巷追逐至重慶北路口，黃在大批機車族前憤而持刀劃傷吳男下顎和手部，所幸路口即是大同警分局民族西路派出所，警方據報一邊將吳送醫，一邊逮捕黃，警訊後依殺人未遂罪送辦。
案經停等路口號誌騎士親眼目睹，在ptt上爆料，指稱今天下午5時30分騎車經過北市民族西路與重慶北路待轉時，突然聽到旁邊有人吼叫，看到一對情侶棄機車驚慌跑到馬路上差點被撞，原想說：「他們也玩太瘋，是喝醉了嗎？」，後來才聽清楚年輕男子吼著說：「他要殺我！他有刀！」
爆料騎士說，綠燈起步後，順著方向回頭看過去，發現1名身著深色衣褲、戴著口罩的男子，拿著紅柄的水果刀朝著那對情侶走過去，後來驚覺不對，再繞回去時，已看到救護車停在路口的民族西路派出所旁邊，剛才吼叫求救的年輕男子流著鮮血，躺在擔架上救護車送醫，而警方已在前面巷子裡拉起封鎖線採證。
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