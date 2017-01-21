八德警方逮車手 受害老翁驚覺檢察官是假的
2017-01-21 10:14
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市八德警分局大安派出所所長林俊廷、警員陳子捷、賴建諭，今日凌晨巡經八德區和平路超商，發現20歲曾姓男子在一旁停車場徘徊，上前盤查時，在他的外套口袋及背包裡找到多張提款卡、存摺及交易明細，循交易明細通知66歲朱姓老翁，老翁一看到曾男直說，「你不是檢察官嗎？」才知自己遇上詐騙集團。
曾男自知瞞不住，坦承假冒地檢署檢察官到老翁家中，面交提款卡後隨即提領贓款。
警方清查，老翁的帳戶已被提領24萬元，剩下的23萬元及時被攔阻，保住一半的存款，訊後依詐欺罪嫌，將曾男移送桃園地檢署偵辦。
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