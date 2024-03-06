一家三口爬完唐麻丹山返程迷航 和平警即刻救援保平安

和平警分局天輪派出所員警及時尋獲李姓男子一家三口，結束李男一家的登山驚嚇之旅。（民眾提供）

2024/03/06 12:38

〔記者歐素美／台中報導〕李姓男子一家三口攀登唐麻丹山，返程時因不熟路況，迷失方向找不到下山路，急得打電話報警求助，和平警分局天輪派出所員警獲報後立即前往救援；當時天色已晚，從獲報到協助民眾下山僅花30分鐘，迅速讓一家3口心情恢復平靜，結束這場山上驚魂記，民眾經檢查後無大礙，自行開車返家。

46歲的李姓男子帶著妻女一家3口，於3月4日從松鶴部落攀爬唐麻丹山，返程時因不熟路況，迷失方向找不到下山路，經由網路查詢到天輪派出所電話，請求警方協助。

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巡佐余彥慶獲報後立即前往找尋，唐麻丹山有兩個主要登山口，分別在裡冷部落與松鶴部落，警方電話詳細詢問李男，無人受傷但已無食物及水，也沒有攜帶頭燈，員警請李男打開手機燈光照明原地休息，經釐清其登山路線、周遭景物以研判位置，猜測應是在裡冷部落登山口附近，員警到達登山口爬升一會兒就發現燈光，迅速尋獲一家3口，並當場提供礦泉水飲用，接續引導至登山口取車，順利平安返家，李男一家3口對於警員及時救援及協助深表感激。

和平分局長沈能成表示，從事登山活動民眾，可以先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線或讓有經驗者帶路，以及避免單獨上山，如果在登山過程中迷路，要保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119、112或110求救。

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