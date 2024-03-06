功課沒寫完挨罵半夜離家出走 小四女童警所爆哭：我沒有家

琪琪離家出走以後，在派出所吃完蛋糕，被問到家裡住哪裡，突然爆哭說沒有家，哭著哭著就睡著了。（民眾提供）

2024/03/06 12:50

〔記者王捷／台南報導〕小學四年級的女童琪琪，疑似作業沒寫完又跟補習班撒謊遭母親斥責，5日凌晨1點多離家出走，家長報案後，發現女童已在派出所吃完蛋糕、哭著睡著了，原來當時警員在路邊找到琪琪時，問她住哪裡？這可能戳中她的淚腺，讓她爆哭稱自己沒有家，隨後便哭到睡著，警方在登記家長資料後，讓琪琪跟著母親回家。

5日凌晨1點多，琪母發現琪琪的房間空無一人，焦急尋找未果，急忙穿著睡衣到警二分局南門所求助，還好當南門派出所正在處理琪母報案時，民權派出所剛也接到路人報案，發現琪琪穿著睡衣在路邊遊蕩。

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民權所的警員先將琪琪安置在派出所內，還買了蛋糕給她吃，但當進一步問父母親的名字與地址時，她突然淚流滿面，自稱沒有家，哭著哭著結果在椅子上睡著。

正當警方不曉得該如何查證琪琪身分時，兩間警所把各自受理的報案貼上案件回報群組，警方馬上把琪琪跟琪母的報案聯想在一起，最後才順利讓琪琪回到母親身邊。

警二分局強調，除了維護治安和交通，警方同時承擔服務社會的責任，也提醒家長除了保護孩童，別讓孩童接觸到不好的人以外，也別讓孩子害怕回家，必要時尋求專業指導，以防不慎造成不可挽回的後果。

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