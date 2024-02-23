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網路瘋傳協尋台東女童陳屍水池 失蹤1天1夜家屬才報案

台東縣明峰村失蹤女童今晚被發現陳屍住家附近一處露營區水池，現場拉起封鎖線。（記者黃明堂翻攝）

台東縣明峰村失蹤女童今晚被發現陳屍住家附近一處露營區水池，現場拉起封鎖線。（記者黃明堂翻攝）

2024/02/23 20:58

〔記者黃明堂／台東報導〕台東臉書及LINE等社團近日瘋傳卑南鄉初鹿地區明峰村年約2歲李姓女童失蹤，請大家協尋，今晚（23日）6點多卻被發現不幸陳屍住家附近露營區水池。台東警分局說，家屬自陳20日就發現女童失蹤，但遲到隔天晚間7點才報案，有關死因及相關細節，尚待驗屍釐清。

陳姓女子21日早上在臉書以代人PO名義貼文，指述女童真名，皮膚黑黑、眼睛大大的，請台東或初鹿的朋友，在路上還是哪裡有看到，盡快聯絡！文中附上女童照片，及行動電話。

台東警分局說，初鹿派出21日晚間7點接獲報案，家屬指稱，卑南鄉明峰村2歲女童前（20）日起就離家失蹤，遍尋不著，於是到派出所報案。分局受理後成立專案小組，調閱周邊監視器畫面，擴大搜尋範圍多次未獲。今晚6點左右，女童遺體在離住家約半公里外水池被民眾發現。

台東警察分局說，受理報案後專案小組結合村長、協勤民力持續協尋女童行蹤，最終發現遺體深感遺憾，全案將報請台東地方檢察署相驗，釐清死因。

據了解，李家是台東縣府列管的關懷家庭，李童與父親及阿公、阿嬤同住，社工每週會到宅提供6歲以下親職賦能計畫服務。社工19日到宅時，李童還在家，但21日中午社工到李家時，家屬說女童不見了，李父則去上班，在遍尋不著後，當天晚上，社工偕李父向初鹿派出所報案協尋，沒想到發生憾事。

失蹤女童今晚被發現陳屍住家附近一處露營區水池，現場拉起封鎖線。（記者黃明堂翻攝）

失蹤女童今晚被發現陳屍住家附近一處露營區水池，現場拉起封鎖線。（記者黃明堂翻攝）

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