接送時猥褻、性侵2女童 美語安親班狼司機判刑12年

某美語安親班64歲的外聘司機黃男，去年7月趁開車接送2名8歲女童上下課機會，在光天化日之下、把車停在大馬路上對2名女童伸出狼爪，包括猥褻親吻、摸肚子及下體，甚至還對其中一名女童犯下強制性交惡行。（示意圖）

2024/02/28 14:45

〔記者王定傳／新北報導〕某美語安親班64歲的外聘司機黃男，去年7月趁開車接送2名8歲女童上下課機會，在光天化日之下、把車停在大馬路上對2名女童伸出狼爪，包括猥褻親吻、摸肚子及下體，甚至還對其中一名女童犯下強制性交惡行，新北地院審理後依對未滿14歲女子犯強制性交、猥褻共8罪，判處黃男12年徒刑，可上訴。

檢警調查，去年7月1日至17日之間，負責接送學生上下課的黃男，利用開車接送女童機會，拿出200元要2人到超商買零食，隨後把車停在路旁，趁女童返回後，以不配合「明天就不給妳100元」為由，在後座強行親吻女童，甚至伸手撫摸下體，對2女童猥褻總計7次。

請繼續往下閱讀...

不僅如此，去年7月28日下午5時許，黃男故技重施，拿200元給2女童要她們去買零食，隨後又在車上強脫其中1名女童內褲，無視被害者拒絕、抗拒，強行以生殖器觸碰她下體；被害者事後向母親哭訴，全案因而曝光，黃男辯稱只有摸過其中一名女童1次，絕無強制性交，也沒有摸過另一名女童。

合議庭綜合被害者指證等證據判定黃男有罪，斥責他不知遵守職責、愛護幼童，竟為逞一己性慾，未慮及被害人身心健康，對被害者犯案，惡性非輕，已對被害人的人格發展及心靈健全造成不良影響，事後否認犯行，亦未和解賠償，判刑12年，可上訴。

h4>☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法