下樓接孩無人看顧！7歲男童打傷2歲女童 保母過失傷害被訴

苗栗地檢署認為，曾姓保母下樓接其他收托孩子，疏未注意導致樓上幼童無人看顧，致使2女童被7歲男童打傷，依過失傷害罪嫌將她起訴。（資料照）

2024/03/04 00:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕從事保母工作的苗栗縣曾姓女子，在家收托嬰幼兒，她因下樓接其他托育孩童上樓，使得留在房內幼童出現短暫數分鐘無人看顧的空窗期，結果發生2歲女童遭7歲男童打傷之事。受傷女童家長報警提告，曾女被苗栗地方檢察署依過失傷害罪嫌起訴。

檢警調查，曾女在公寓2樓自家住處收托嬰幼兒。受傷的2歲女童平日由曾女托育照顧；打人的7歲男童當時則是因暑假，跟著弟弟一起去保母家，由曾女代為看顧。

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去年7月20日上午11點多，曾女為了下樓接送托孩童上樓，將7歲男童、2歲女童等其他收托的孩童留在住家房內，不料曾女才離開短短的數分鐘，上樓就發現7歲男童將2歲女童打傷。

受傷女童的母親見到寶貝女兒的頭皮及臉部被男童打得多處擦挫傷，心疼不已，不滿曾女任意把受託的孩童留在房內，未盡照護之責，報警提告，曾女被依法送辦。

檢察官認為，曾女為職業保母，與受傷女童的家長達成協議照顧，即應承擔等同父母之照顧保護義務，本應注意不能獨留6歲以下幼童獨處，且依當時情況並無不能注意之情事，竟疏未注意導致幼童無人看顧，致使女童被打傷，依過失傷害罪嫌，將曾女起訴。

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