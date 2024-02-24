網路瘋傳協尋台東女童陳屍水池 母盼警追查：應是被人帶走
2024/02/24 12:23
〔記者黃明堂／台東報導〕台東臉書及LINE等社團近日瘋傳協尋卑南鄉初明峰村龍過脈年約2歲的李姓女童，昨晚女童被發現陳屍住家附近300公尺的露營區水池。她的父母今早到水池外查看，母親認為孩子平常只有家前家後跑，不可能跑到這麼遠的地方，很可能是被人帶走，盼警方查明。
台東陳姓女子21日在臉書以代人PO文名義貼文協尋，指述女童真名，描述長相皮膚黑黑、眼睛大大的，請台東或初鹿的朋友，在路上還是哪裡有看到能盡快聯絡，文中附上女童照片及家屬行動電話，引起全國網友瘋傳分享，留言超過萬則。
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昨天晚間6點左右，女童遺體在離住家約300公尺外的一處露營區水池被主人發現，通報警方，將遺體打撈後，家屬確認無誤，遺體移置台東殯儀館，預計今天下午相驗查明死因。
李童是與李姓父親同住，家中還有阿公、阿嬤、伯公，周姓母親則住外縣市。水池已被警方拉起封鎖線，今天早上，女童父母一起到水池外的馬路邊查看，水池與馬路有釋迦園隔絕，而李家就在約300公尺外的平房。
周姓母親很堅定的說，女兒不可能自己跑到這個地方，只會在家門前廣場及家後的菜園，不可能獨自走過釋迦園又進入水池，她認為應是有人把她帶走，但是村莊沒有監視器，只能靠警方查明。