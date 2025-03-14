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    揭中共新滲透手法 矢板明夫：AI系統被嚴重汙染

    日本媒體人矢板明夫。（資料照）

    日本媒體人矢板明夫。（資料照）

    2025/03/14 16:07

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共對各國的滲透無所不在，日本資深媒體人矢板明夫表示，他成立的印太戰略智庫的同事發現，用AI把翻譯文章，美國國務卿盧比歐的譯名全都變成了「魯比歐」，可見中共大量信息對AI系統的「污染」非常嚴重，恐怕不亞於俄羅斯。

    矢板明夫在臉書PO文表示，前幾天我們智庫有同事發現，用AI把一篇日文報導翻譯成中文，美國國務卿盧比歐的譯名全都變成了「魯比歐」。大家對這個梗還記憶猶新吧？今年1月盧比歐出任國務卿後，媒體發現中國外交部悄悄更改了其譯名，將原先的「盧比奧」改為「魯比奧」。有分析指出，此舉疑似中國官方為制裁「盧比歐」解套。

    矢板明夫指出，才過不到兩個月，連我們繁體中文的「盧比歐」都被「滲透」，改為「魯比歐」了，可見中共大量信息對AI系統的「污染」非常嚴重，恐怕不亞於俄羅斯，前一陣子全球掀起DeepSeek禁用潮。台灣、澳洲、義大利、印度、韓國等國政府機構都因資安顧慮，對DeepSeek採取禁令。民間也有眾多企業啟動預防性封鎖，禁止公司電腦安裝或使用DeepSeek的服務。

    矢板明夫直言，DeepSeek的風險大家都比較能設想到，但其他AI也有各種各樣的問題。大家使用AI時，要注意自己的網路足跡是否有外流或遭竊取的風險，做好個人資料與隱私的保護。同時也要對訊息是否被「污染」提高警惕。

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