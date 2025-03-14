核三廠火警通報爭議 屏縣府要求落實5大機制

核三廠火警通報時間引發爭議。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2025/03/14 16:06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕核三廠六日施工不慎引起火警，因資訊落差造成當地居民不安，台電公司副總經理許永輝今天率核三幹部拜訪屏東縣政府，縣長周春米要求，落實火警通報機制等五大項目，盼未來減少鄉親疑慮。

台電公司副總經理許永輝今率核三廠廠長高起等幹部，至屏東縣政府向縣長周春米、消防局長李彬正、環保局長顏幸苑與民政處長鄭文智進行檢討報告，會中提出具體的檢討與改進措施，並承諾將加強內部聯繫與安全演練。

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縣長周春米強調，核三廠內不容有任何閃失，平時的訓練專業、運作以及面臨火災疑慮，更需要專業的加強，因此提出幾點要求，包括於期限內提交詳細檢討報告與改善計畫，務必與縣府保持密切溝通，以確保核能發電廠安全無虞；第二，建立火警即時通報機制，降低資訊不透明，減緩在地鄉親憂慮；第三，強化施工管理，確保廠內人員安全無虞；第四，增強設備安全檢查；以及落實橫向與縱向通報同步進行，以確保除役前運轉安全。

核三廠廠長高起解釋，火警發生至今已進行相關檢討，包括第一時間未通報消防隊，而是先行使用滅火器進行初期滅火；其次，施工切割廢棄鐵材時，並未警覺到周邊有可燃的塑膠物品，加上當風大，火芯無法掌握，導致火勢迅速蔓延，會後也允諾未來會同步進行通報，並列入平時演練過程、加強內部聯繫系統，以降低鄉親憂慮。

周春米指出，雖然核三廠火警已控制，但後續的疑慮與憂慮仍然存在，特別是當地居民與對任何風吹草動都會感到不安，她表示，核三廠的後續處理還有一段漫長的過程，必須消除縣府、鄉親以及觀光客對核三廠的疑慮，如何降低相關憂心，要求台電公司與核三廠務必提出整套完整說明，持續檢討並提出相關精進作為。

屏縣府也建議核三廠廠內橫向與縱向通報應同步進行，避免通報時間延誤，未來加入平時SOP演練，並善用無線電進行場內通報，若需使用大量高溫熔切作業，可提前派駐消防隊消防車至現場布置水線警戒，確保安全。

縣府表示，核三廠的施工工程相較於外部工程風險較高，因此要求務必在施工前做好充分準備，後續縣府團隊將提出更具體且細節的要求與建議，並以公文方式進行通知，也請台電必須針對專案進行檢討與說明，確保後續能與鄉親進行有效對接。台電允諾三月底前向當地鎮公所、代表會報告並聽取在地聲音，將相關風險降到最低。

這起火警發生在3月6日11時18分，11時23分廠內消防分隊接到火警通知並於11時25分出發；縣府則於11時23分接到民眾報案，並在11時25分由勤務指揮中心立刻派車、人員前往，縣府接獲通知的時間比廠內晚了七分鐘，冒濃煙後的廠內與廠外時間同步性引發疑慮。

台電公司副總經理許永輝率核三幹部拜訪屏東縣政府。（縣府提供攝）

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