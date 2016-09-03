新南向辦公室 府：不因人事而調整
2016-09-03
〔記者蘇芳禾、鄭鴻達／台北報導〕總統府「新南向辦公室」主任黃志芳將外派新加坡，總統府發言人黃重諺表示，新南向辦公室將繼續作為總統府幕僚單位，不會因為人事變動而調整。上個月十六日國安會召開對外經貿戰略會談後，已經公布「新南向政策綱領」，行政院將負責執行層面工作。
新南向政策綱領公布 政院接手執行
據指出，新南向政策分成三線進行，總統府與新南向辦公室提出政策綱領、行政院負責執行、國發會負責管考，並沒有併入的問題。
相關人士指出，原本隸屬於經濟部的「經貿談判代表辦公室」將拉高到行政院層級，變成「對外經貿談判辦公室」，並由政務委員鄧振中主責，對外經貿談判辦公室僅是執行「新南向政策」綱領的部分內容。
黃重諺說，上個月十六日國安會對外經貿戰略會談後，已經公布「新南向政策綱領」，行政院也根據此綱領規劃執行方案。至於院內的執行分工，行政院將適時對外說明。
府方人士指出，任何一位代表或大使最重要的任務，就是維繫台灣與駐在國的友誼，新加坡確實是新南向政策的一環，但不會由代表去管整個新南向政策。
民進黨立委羅致政昨也表示，九○年代曾推動南向取代西進，但當時東南亞市場尚未蓬勃，經濟、法制也未成熟，如今西進力道變弱，但東南亞中產階級崛起形成內需，台灣與東南亞關係已非過去單向而是雙向投資關係，若順勢而為成功機會較大，即使沒中國市場也能養活台商。
對於新南向可能帶來的觀光效益，羅致政樂觀認為，國內有許多東南亞移工，在探親、費用較日韓低等自由行拉力下，加上泰國等國出國人次增加，待雙方免簽實施後，即使中國團客數減少，必定有旅行業者會去開發東南亞旅客旅遊市場。
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