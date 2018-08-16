嚇壞一堆人！柯P時尚造型首曝光 自嘲認不出自己

台北好時尚時裝設計大賞頒獎典禮中，台北市長柯文哲穿著新衣服站上台，不好意思直呼：「我都認不出自己了。」。（記者陳奕全攝）

2018-08-16 19:38

〔記者楊心慧／台北報導〕時尚界年度盛事台北好時尚時裝設計大賞決賽暨頒獎典禮在圓山大飯店展開，去年時裝設計大賞金獎得主簡國彥幫台北市長柯文哲打造時尚服裝，柯文哲穿著新衣服站上台，不好意思直呼：「我都認不出自己了。」

柯文哲穿的罩衫是簡國彥設計黑襯衫搭配台北市景點藝術圖樣，另外腰間還有柯最愛的霹靂腰包，上面寫著超顯眼的黃色「KP」字樣，只見今天的柯文哲非常不一樣，主持人還建議他以後上班要用專屬腰包，柯則不好意思地說：「不好啦！」

由於柯文哲以往都是穿素色襯衫搭配西裝褲，首次嘗試時裝造型，出場時台下的人不斷驚呼，紛紛拿起手機拍照。

柯文哲在致詞時表示，台北市有不少具規模特色的服裝產業聚落，像是剛開幕的台北時尚新創中心、永樂市場3、4樓將串聯打造「台北好時尚實驗場域」、西園29服飾創作基地、台北服飾快速打樣中心等，全台超過70％的設計師都在台北設立據點，使台北在流行時尚位居全台領頭羊。

柯文哲指出，台北好時尚系列活動已舉辦第六年，盼能藉此挖掘國內優秀的時尚人才，讓台灣設計師在國際上為台爭光。

另外，北市商業處與台北市女子美容商業同業公會聯合舉辦「台北國際造型藝術節－髮藝大賞」將開跑，即日起自9月30日開放報名，北市女子美容商業同業公會理事長詹大明表示，今年競賽分為社會組、大專院校組、高中職組，希望美容美髮選手能夠展現耀眼作品，讓美容美髮不斷蛻變創新。

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