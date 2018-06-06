台北市中小學全面裝冷氣？ 柯P：還要滾動式修正

2018-06-06 20:16

〔記者蕭婷方／台北報導〕炎炎夏日，學生們在教室揮汗上課、苦讀，台北市議員王欣儀質詢時要求台北市政府應把冷氣列為中小學基本設施。市長柯文哲今天回應，事涉多所學校需更動校內電源，還要跟台電洽談，相關計畫會採滾動式修正。

王欣儀指出，地方政府協助中小學裝冷氣，可依國民教育法規定，另訂適用地方的基準規則，中央僅是備查，但台北市教育局僅行文給教育部，就沒有下文。

她說，現在天氣熱，只有有錢的私校學童有錢裝冷氣，其他學童就要在高溫下讀書，起跑點完全不平均。

柯文哲則回應，教育部回文後，就可由地方政府著手辦理，但問題涉及多所學校需要改善校內電源設備，要跟台電洽談，至於相關計畫會採滾動式修正，目前持續進行。

副市長林欽榮也補充說明，現階段也會配合校園改為綠建築計畫，目標讓建築物室內溫度可以下降，冷氣是最後手段，因計畫還涉及智慧綠能與硬體管理，計畫是階段性的，預計今年10月針對各校普查結果就會出爐，未來仍會朝節電、節能、綠能方向前進。

對於台北市中小學要全面裝冷氣一事，市議員許淑華調閱資料查證，卻發現市府僅在5月行文詢問中央，其化後續規劃全都沒做，甚至連預估經費15億元、施作期程也是經詢問後才推估計算。

她指出，目前已有不少家長抱怨，已經募資準備裝設冷氣機、且採購都已在進行，現在卻傳出全面裝冷氣的政策，而且只走一半，讓學校和家長不知所措，不知到底該等市府裝設、還是先行負擔。

許淑華議質疑，市府若有決心要做，運用教育局地方教育發展基金就能採購冷氣機，根本不必經中央同意，痛批市府又皮踢中央。